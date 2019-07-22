Оля Полякова захопила осиною талією в короткому топі і облягає шкіряній спідниці

Оля Полякова трохи змінила свій стиль. Українська виконавиця останнім часом все частіше віддає перевагу ультра коротким міні і екстремально облягаючим речам. Адже співачка дійсно може похвалитися в буквальному сенсі ідеальними формами. 35-річна співачка, мати двох дочок виглядає приголомшливо. А її недавні образи в черговий раз підтверджують це.

Так, в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Полякова опублікувала коротке відео, на якому продемонструвала у всій красі свій новий ефектний образ.

Співачка позує у шкіряній спідниці-олівець, яка вигідно підкреслила осину талію виконавиці. Образ доповнює короткий сріблястий топ з довгими рукавами. До речі, Полякова вдало скомбінувала речі від двох українських брендів - Andre TAN і Anna Bublik.

Стильний вихід довершують чорні туфлі на шпильці з відкритим носком, декоровані білими перлинами. Біляве волосся Полякової, як зазвичай, розпущене і ідеально рівно вирівняне. Макіяж зроблений з акцентом на рожеві губки і жирні чорні стрілки на очах.

Полякова зняла на відео своє відображення в дзеркалі. Співачка вирішила трохи покрасуватися для шанувальників. Відповідне відео було опубліковано на twitter-сторінці MyGlamWish.

Відео: twitter.com/glam_wish

Скріншот відео: instagram.com/polyakovamusic

Також пропонуємо поглянути на кілька недавніх ефектних образів Полякової, в яких вона підкреслила свою фігуру.

Наприклад, окремої уваги заслуговує образ співачки в бузкових латексних штанях і облягаючому золотом топі. У такому образі Полякова з'явилася на зйомках нового сезону шоу Х-Фактор на телеканалі "СТБ". До речі, підготовчі зйомки кастингів нового сезону вже завершилися. Програма вийде на екрани восени.

Оля Полякова в латексних штанях (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ще один ефектний образ - у помаранчевій лакової міні-спідниці і чорному, такому ж лаковому топі.

До речі, цей образ став один зі "скандальних". Не так давно Полякова запропонувала своїм шанувальникам порівняти її образ з образом всесвітньо відомої світської левиці Кім Кардашьян. Українська виконавиця опублікувала фото Кардашьян, на якому вона позує в помаранчевій спідниці і водолазці. Однак таке порівняння оцінили не всі шанувальники Полякової. Деякі зазначили, що воно некоректне.

Оля Полякова в помаранчевії міні-спідниці (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова в бікіні справила фурор "морським" фото. Співачка вразила шанувальників сталевим пресом.

Також Дочка Полякової підкорила ультратрендовым образом в короткому топі. Шанувальники Маші відзначили, що вона точно пішла в маму!