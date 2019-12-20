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Голая в ванной: 46-летняя Хайди Клум покорила роскошным телом на "горячем" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.12.2019 - 21:28
Голая в ванной: 46-летняя Хайди Клум покорила роскошным телом на "горячем" фото
Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель порадовала новыми горячими фото

Хайди Клум продолжает покорять поклонников неувядающей молодостью и красотой. В этот раз 46-летняя модель решила показать максимально откровенное фото. Звезда позирует в ванной полностью обнаженной: соблазнительные бедра и стройные ноги прикрыты лишь пеной. Придает образу эротичности и яркий макияж с накладными ресницами и блестками, а также зачесанные назад волосы. «Спокойной ночи», – добавила к посту дерзкую подпись Клум.

Голая в ванной: 46-летняя Хайди Клум покорила роскошным телом на &quot;горячем&quot; фотоХайди показала обнаженное фото (фото: instagram.com/heidiklum)

Фото сделано не просто так, это съемка шоу, которое сейчас активно пиарит Клум. Программа, в которой участвуют транвеститы, называется Queen of Drags (переиначенное выражение drag queen – то есть мужчина, изображающий на сцене женщину). Членами жюри шоу стали Хайди, брат-близнец ее мужа – Билл, с которым Клум настоящие друзья, а также Кончита Вурст. Вся страница Хайди в Instagram теперь пестрит роликами из этой программы, но за работой не забывает красавица и о любимом муже.

Голая в ванной: 46-летняя Хайди Клум покорила роскошным телом на &quot;горячем&quot; фотоГолая в ванной: 46-летняя Хайди Клум покорила роскошным телом на &quot;горячем&quot; фотоМодель с любимым мужем (фото: instagram.com/heidiklum)

Периодически она публикует трогательные посты, полные романтики. К примеру, недавно Хайди вновь сделала несколько «постельных» кадров. Том нежно обнимает и целует Хайди, которая лежит у него на груди. Увенчать такую идиллию модель решила красноречивым сердечком. А многочисленные поклонники тут же подхватили этот «флешмоб», засыпав супругов подобными эмодзи.

Голая в ванной: 46-летняя Хайди Клум покорила роскошным телом на &quot;горячем&quot; фотоХайди и Том (фото: instagram.com/heidiklum)

Напомним, Хайди и Том объявили о своей помолвке зимой прошлого года, но только летом официально сыграли свадьбу. Торжество прошло на роскошной яхте в Италии и собрало родственников и друзей пары. А после молодожены отправились в длительный медовый месяц. Интересно, что вместе с ними поехал также и брат-близнец Тома. Впрочем, все трое отлично ладят между собой и были только счастливы составить друг другу компанию.

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