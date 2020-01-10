Ох, ці ноги! Хайді Клум похвалилася спокусливими формами у відвертому міні

Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

46-річна модель у відмінній формі!

Хайді Клум продовжує радувати шанувальників своїм нев'янучим зовнішнім виглядом і стрункістю. Цього разу раз 46-річна красуня приміряла зелену міні-сукню в крупну сітку, яку доповнила мініатюрним капелюшком і босоніжками на запаморочливих шпильках. Завершують гарячий образ великі сережки-кільця, а також яскравий макіяж з густо підведеними очима. «Привіт», – коротко написала зірка під фото, яке опублікувала у своєму мікроблозі.

Хайді в новому образі (фото: instagram.com/heidiklum)

Фолловери німецької моделі просто засипали компліментами свою зірку. Не втрималися від емодзі також і колеги, в тому числі і культова модель 90-х Наомі Кемпбелл – вона залишила під знімком безліч сердечок.

До речі, зараз Хайді Кулм зайнята численними робочими проектами. Вона бере участь відразу в декількох телешоу. А тому вся її сторінка в Instagram засипана кадрами з колегами по зйомкам у різноманітних костюмах. Потрібно відзначити, що виглядає мама 4-х дітей просто чарівно! Цікаво, що свого обожнюваного чоловіка вона стала показувати набагато рідше. По всьому, музикант також з головою поринув у роботу.

Хайді і Том (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, Хайді і Том Каулітц одружилися влітку минулого року і одразу вирушили у тривалу подорож по Італії. Медовий місяць вони провели на розкішній яхті. Разом з ними плавав і брат-близнюк Тома – Білл, який поки що не знайшов собі дівчину. Клум абсолютно не проти такої компанії, більше того – вона у відмінних відносинах з братом чоловіка і навіть зайнята з ним в одному з проектів. На світських заходах Хайді також часто з'являється в компанії чоловіка і його брата. Так що така сімейна ідилія вже давно нікого не бентежить.