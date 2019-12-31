Огненная Рэббит или дерзкая Лилу: Каменских показала топ-10 самых провокационных образов

Подведение итогов - приятная традиция в конце каждого года, которой с удовольствием следуют также знаменитости. И красотка Настя Каменских - не исключение. Как и десятки украинских и мировых селебритис, NK решила подвести свой “стильный итог года”. Вернее - итог популярного шоу Х-Фактор на СТБ, где Каменских была судьей и тренером. Напомним, что победительницей 10-го сезона Х-Фактор стала Элина Иващенко, наставником которой был продюсер Игорь Кондратюк.

За все время съемок юбилейного сезона супруга Потапа успела сменить с десяток смелых и провокационных нарядов - как раз в духе Насти. Отдельного внимания заслуживает имидж певицы, который кардинально менялся от эфира к эфиру. Настя примерила и копну красных волос, и прическу каре, и в блондинку “перекрасилась”, и с мелкими кудрями была замечена, а также высокой мальвиной в духе 90-х, что сейчас очень актуально.

Конечно же “украинская Ким Кардашьян” предложила поклонникам рассмотреть внимательнее ее образы и выбрать лучший.

“Какой из образов в 10-м сезоне Х-Фактор вам запомнился больше всего? Пишите свои варианты”, - призывает Каменских.

К примеру, во время одного из прямых эфиров Настя появилась в полностью алом образе, позируя в платье из эко-кожи. В очередной раз отметит, что кожа - ведущий тренд 2019 года, который наверняка будет актуальным и в 2020 году. При этом для еще большего эффекта красотка примерила парик алых волос. Получилась отсылка к образу мульт-персонажа Джессики Рэббит - подружка кролика Роджера.

Каменских в образе Джессики Рэббит (фото: instagram.com/kamenskux)

Еще один эфир запомнился образом героини культового фильма “5 элемент” - Лилу Даллас, роль которой сыграла Милла Йовович. Тогда Настя появилась перед камерами в парике длины каре. И надела платье в сеточку.

Настя в образе Лилу Даллас (фото: instagram.com/kamenskux)

А вот в финале шоу Х-Фактор супруга Потапа блистала в смелом образе “пацанки” - в комбинезоне под металлик. Тело певицы покрывали временные татуировки, а в ушах - серьги-крестики.

Роковая NK (фото: instagram.com/kamenskux)

Предлагаем также рассмотреть и другие образы, в которых Настя появлялась на съемках Х-Фактора 10.

фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Оля Полякова покорила "космическим" луком в финале Х-фактор 10.