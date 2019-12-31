Вогняна Реббіт або зухвала Лілу: Каменських показала топ-10 найбільш провокаційних образів

Підведення підсумків - приємна традиція в кінці кожного року, яку із задоволенням дотримуються також знаменитості. І красуня Настя Каменських - не виняток. Як і десятки українських та світових селебрітіс, NK вирішила підвести свій "стильний підсумок року". Вірніше - підсумок популярного шоу Х-Фактор на СТБ, де Каменських була суддею і тренером. Нагадаємо, що переможницею 10-го сезону Х-Фактор стала Еліна Іващенко, наставником якої був продюсер Ігор Кондратюк.

За весь час зйомок ювілейного сезону дружина Потапа встигла змінити з десяток сміливих і провокаційних нарядів - якраз в дусі Насті. Окремої уваги заслуговує імідж співачки, який кардинально змінювався від ефіру до ефіру. Настя приміряла і копицю червоного волосся, і зачіску каре, і в блондинку "перефарбувалася", і з дрібними кучерями була помічена, а також високою мальвіною в дусі 90-х, що зараз дуже актуально.

Звичайно ж "українська Кім Кардашьян" запропонувала шанувальникам розглянути уважніше її образи і вибрати найкращий.

“Який з образів в 10-му сезоні Х-Фактор вам запам'ятався найбільше? Пишіть свої варіанти", - закликає Каменських.

Наприклад, під час одного з прямих ефірів Настя з'явилася в повністю алому образі, позуючи в сукні з еко-шкіри. В черговий раз відзначить, що шкіра - провідний тренд 2019 року, який, напевно, буде актуальним і в 2020 році. При цьому для ще більшого ефекту красуня приміряла перуку червоного волосся. Вийшла відсилка до образу мульт-персонажа Джесіки Реббіт - подружка кролика Роджера.

Каменських в образі Джесіки Реббіт (фото: instagram.com/kamenskux)

Ще один ефір запам'ятався образом героїні культового фільму "5 елемент" - Лілу Даллас, роль якої зіграла Мілла Йовович. Тоді Настя з'явилася перед камерами в перуці довжини каре. І одягла сукню в сіточку.

Настя в образі Лілу Даллас (фото: instagram.com/kamenskux)

А ось у фіналі шоу Х-Фактор дружина Потапа блищала в сміливому образі "пацанки" - у комбінезоні під металік. Тіло співачки покривали тимчасові татуювання, а у вухах - сережки-хрестики.

Фатальна NK (фото: instagram.com/kamenskux)

Пропонуємо також розглянути і інші образи, в яких Настя з'являлася на зйомках Х-Фактора 10.

фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Оля Полякова підкорила "космічним" луком у фіналі Х-фактор 10.