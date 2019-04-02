В офис – в коралловом: Роузи Хантингтон-Уайтли учит носить брючный костюм

Супермодель, дизайнер, бизнесвумен и молодая мама Роузи Хантингтон-Уайтли каким-то чудом успевает все. В том числе – находить новые стильные луки и публиковать их с завидной регулярностью в своем Instagram-аккаунте. Среди других моделей она уже стала выделяться этим своим умением – удачно подобрать для своих многочисленных выходов наряды и дополнить их уместным макияжем. Несколько часов назад она продемонстрировала его еще раз.

Роузи выложила на своей странице 2 фото. На первом отлично видно идеальный мейк-ап: ровный тон, хорошо прорисованные и растушеванные брови, на глазах – широкие стрелки, а на губах – розовый блеск. Также она явно хотела продемонстрировать роскошный маникюр в нежно-розовых тонах и изысканные украшения: серьги и кольцо.

Стильная Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Вторая же полной мерой демонстрирует образ. 31-летняя звезда в этот раз подобрала стильный брючный костюм яркого, практически летнего, цвета: что-то среднее между ярко-розовым и самым трендовым оттенком этого года – коралловым. "Костюм – розовая сила", – подписала снимок Роузи и отметила бренд BCBG Max Azria.

Стильная Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Нужно отдать Роузи должное: такой фасон – широкие брюки и свободного кроя пиджак на одной пуговице, а также сочный цвет – очень ей идут звезде. А впрочем, любые брючные костюмы, которых у нее невероятно много, к лицу знаменитой красотке. К слову, жакет звезда надела прямо на голое тело. А дополнила все утонченными белыми босоножками на тонком каблуке.

Наверняка жена Джейсона Стэтхэма собралась на бизнес-встречу или новую съемку для своего бьюти-бренда Rose Inc., потому как написала: "День в офисе".

Поклонники буквально засыпали ее посты своими восторженными комментариями: "Я в восторге", "Отличный лук", "Этот цвет…", "Одержима этим цветом", "Этот цвет такой вкусный!", "Мне очень нужно больше фото этого лука", "Невероятно красиво"…

Кстати, недавно Роузи также радовала фанатов ярким нарядом: образ в джинсах-скинни и кирпичного оттенка пиджаке также вызвал немалый резонанс среди ее фолловеров.

Напомним, ранее Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как сделать трендовый макияж с эффектом металлик за 3 минуты.