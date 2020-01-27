Однозначно по душе: Настя Каменских похвасталась дизайнерским талантом

Настя Каменских и Потап продолжают наслаждаться мексиканскими каникулами. Учитывая то, насколько часто в последнее время украинская красотка посещает Мексику, не сложно догадаться, что культура этой страны ей явно очень симпатизирует. Что Настя решила в очередной раз подтвердить. Также отметим, что 26 января прошел второй этап слепых прослушивания на шоу Голос страны-10, где Потап и Настя являются членами жюри. Однако следует отметить, что съемки слепых прослушиваний проходили заранее!

А пока что сладкая парочка заряжается новыми силами. И спешит делиться с поклонниками новыми фото. Так, Настя решила продемонстрировать детали очередного мексиканского образа, который, к слову, составила сама! На этот раз исполнительница также решила немного рассказать о стильном эксперименте. Певица подчеркнула, что любит изучать моду разных стран. В Мексике ей приглянулась национальный элемент гардероба мексиканцев - пончо.

“Мне очень интересно изучать моду и стиль разных стран! У каждой нации есть свой колорит и характерные особенности. Это делает стиль одежды в каждом уголке планеты неповторимым и узнаваемым. На фото я в пончо, который является символом мексиканской национальной моды. Мне очень понравилось сочетание его цветов, орнамент и стилистика. Я дополнила акссесуарами, которые подчеркнули женственность и придали аккцентов. Мексиканский стиль мне однозначно очень по душе!” - пишет Настя.

Стильная Настя Каменских в пончо (фото: instagram.com/kamenskux)

Кстати, ранее Настя уже показывала парочку кадров этого же образа. Певица позирует в пончо оттенка слоновой кости с черно-белой вышивкой. Образ дополняют короткие черные шорты, а также майка на тонких бретельках. Отдельного внимания заслуживают массивные и броские аксессуары - колье-галстук с черным камнем, крупные серьги. Волосы певиц заплела в высокую косу, в которую также вплела кожаные декоративные элементы. Образ очень стильный.

Поклонники же исполнительницы поспешили оставить приятные комментарии под ее очередным “дизайнерским” фото:

“Браво, Настя ! Як завжди чарівна !”

“Ты в любом стиле богиня”

“Испанка, все-таки”

“Ой, ну это вообще жутко милое фото с Настенькой на нём”

“Красавица сестрёнка! как обычно”

“Вам Любой стиль подойдёт”

Скриншот комментаиев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее эффектная Настя Каменских засветила грудь в кружевном белье.