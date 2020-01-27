Однозначно по душі: Настя Каменських похвалилася дизайнерським талантом

Настя Каменських і Потап продовжують насолоджуватися мексиканськими канікулами. Враховуючи те, наскільки часто останнім часом українська красуня відвідує Мексику, не складно здогадатися, що культура цієї країни їй явно дуже симпатизує. Що Настя вирішила в черговий раз підтвердити. Також відзначимо, що 26 січня відбувся другий етап сліпих прослуховувань на шоу Голос країни-10, де Потап і Настя є членами журі. Однак слід зазначити, що зйомки сліпих прослуховувань проходили заздалегідь!

А поки що солодка парочка заряджається новими силами. І поспішає ділитися з шанувальниками новими фото. Так, Настя вирішила продемонструвати деталі чергового мексиканського образу, який, до речі, склала сама! На цей раз виконавиця також вирішила трохи розповісти про стильний експеримент. Співачка наголосила, що любить вивчати моду різних країн. У Мексиці їй сподобалася національний елемент гардеробу мексиканців - пончо.

“Мені дуже цікаво вивчати моду і стиль різних країн! У кожної нації є свій колорит і характерні особливості. Це робить стиль одягу в кожному куточку планети неповторним і пізнаваним. На фото я в пончо, який є символом мексиканської національної моди. Мені дуже сподобалося поєднання його кольорів, орнамент та стилістика. Я доповнила акссесуарами, які підкреслили жіночність і надали аккцентів. Мексиканський стиль мені однозначно дуже по душі!" - пише Настя.

Стильна Настя Каменських пончо (фото: instagram.com/kamenskux)

До речі, раніше Настя вже показувала парочку кадрів цього ж образу. Співачка позує у пончо відтінку слонової кістки з чорно-білою вишивкою. Образ доповнюють короткі чорні шорти, а також майка на тонких бретельках. Окремої уваги заслуговують масивні і яскраві аксесуари - кольє-краватка з чорним каменем, великі сережки. Волосся співачок заплела у високу косу, в яку також вплела шкіряні декоративні елементи. Образ дуже стильний.

Шанувальники ж виконавиці поспішили залишити приємні коментарі під її черговим дизайнерським" фото:

“Браво, Настя ! Як завжди чарівна !"

"Ти в будь-якому стилі богиня"

"Іспанка, все-таки"

"Ой, ну це взагалі дуже миле фото з Настусею на ньому"

“Красуня сестричка! як зазвичай"

"Вам Будь-який стиль підійде"

Скріншот комментаиев: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше ефектна Настя Каменських засвітила груди в мереживній білизні.