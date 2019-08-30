В одних колготках: напівоголена Джіджі Хадід красується на обкладинці Vogue Brasil

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

24-річна модель стала героїнею вересневого випуску

Джіджі Хадід – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка вже побувала, мабуть, на обкладинках усіх глянцевих видань. Але це не заважає представникам відомих журналів знову і знову запрошувати 24-річну красуню до співпраці. На цей раз вона стала героїнею вересневого випуску Vogue Brasil. Кавер-сторі знімали Луїджі Мурену і Янго Хензи – цей дует фешн-фотографів вже встиг підкорити світ моди.

Джіджі Хадід для Vogue Brasil (фото: instagram.com/gigihadid)

"Так схвильована поділитися з вами вересневим випуском @voguebrasil. Вдячна за всю любов і підтримку, яку я відчувала в Бразилії протягом багатьох років. Випускаючи цю обкладинку, я хотіла б звернути увагу на те, що найбільш важливо з того, що відбувається в Бразилії. Моє серце з місцевими опікунами Амазонії. Посилання в біографії для пожертвувань @AmazonWatch, щоб підтримати їх роботу з громадами корінних народів, зупинити руйнування і захистити їх права і житла. Спасибі, моя любов @luigiandiango @pedrosales_1", – написала Джіджі.

Нова зйомка вийшла як завжди стильною (фото: instagram.com/gigihadid)

На обкладинці вона постала в досить відвертому вбранні: образ моделі склали чорні колготки в сіточку, кепі і намисто Chanel. Вона спокусливо підігнула ноги, прикривши груди. Другий варіант обкладинки – портретний. Тут можна відмінно розглянути бездоганний макіяж з довгими стрілками, а також прикраси з перлами та камінням від вже згаданого знаменитого будинку.

На інших фото вона представила трендові речі з осінньо-зимових колекцій: плаття в клітку, спокусливий корсет, комплект з топа і рукавичок у смужку, напівпрозорий піджак... Все це, розбавлене багатоярусними ланцюгами, масивними браслетами і поясами, створило бездоганний осінній "коктейль".

Багато колег Джіджі не змогли стримати слів захоплення (фото: instagram.com/gigihadid)

Шанувальники залишилися у величезному захваті від нової роботи старшої Хадід. Не змогли стриматися і багато колег дівчини. Так, моделі Кендіс Свейнпол, Сара Сампайо написали: "Вау". Ірина Шейк прокоментувала: "Досконалість". А молодша сестра Джіджі – Белла – зазначила,що вона неймовірно схвильована.