В обтягивающем платье с голой спиной: знаменитая модель взорвала сеть чувственным фото

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Эмили Ратаковски продолжает соблазнять жаркими снимками

Эмили Ратаковски знает, как привлечь внимание пользователей Instagram. По крайней мере, ее 22 млн подписчиков наверняка всегда рады новым откровенным постам горячей красотки. Очередной такой кадр она выставила несколько часов назад. 27-летняя модель собирается принять участие в американском вечернем развлекательном ток-шоу The Tonight Show. О чем сообщила на своей странице оригинальным образом – чувственным фото, короткой фразой "Сегодня ночью" и отметкой шоу.

27-летняя модель – мастер "жарких" фото (фото: instagram.com/emrata)

На фото Эмили примерила обтягивающее трикотажное платье телесного оттенка с длинными рукавами и дерзким переплетом на спине, оголяющим тело девушки. Дополняют картину крупные красные серьги, слегка растрепанные волосы в стиле "пляжная волна" и чувственный макияж в натуральных тонах с акцентом на глаза.

Эмили регулярно выкладывает в сеть свои фото в полуобнаженном виде (фото: instagram.com/emrata)

Ратаковски стоит перед зеркалом, выгнувшись и рассматривая себя. Весьма соблазнительная поза и наряд подчеркнули природную сексуальность звезды, ее выдающиеся формы, тонкую талию и высокую грудь. Пост вызвал накал эмоций у преданных фанатов звезды, которые тут же поспешили высказать свое восхищение.

Черт, Эмили!

Теперь день может только ухудшиться

Увидимся сегодня вечером в ресторане

Ты прекрасно выглядишь, моя дорогая

Богиня

Я люблю тебя

За что ты так со мной?

Это очень, очень хот

Я просто таю

Большое вам спасибо за то, что вы показали себя в новом стиле

Вау

Твое тело – это просто мечта

13-летняя Эмили деалет первые шаги в модельной карьере (фото: instagram.com/emrata)

К слову, недавно Эмили также показала, как она выглядела в юности. Девушка выложила в сеть снимок, 14-летней давности и написала: "13-летняя Эмрата. Одно из моих первых фото! Я нервничала и думала, что мой макияж с золотом на веках выглядит очень необычно". Нужно ли говорить, что красотка собрала массу комплиментов и восхищений. К тому же многие отметили, что она совершенно не поменялась. Что доказывает: ее красота – это дар природы, а не работа пластических хирургов.