Очаровательная "морячка": Кейт Миддлтон блистает в небесно-голубом пальто от Alexander McQueen

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджская приятно удивила поклонников

Кейт Миддлтон и принц Уильям, как и было заявлено, совершили очередной выход в свет. Сегодня, 26 сентября, они отправились в графство Мерсисайд. В их планы входила встреча с инженерами, осмотр новейшего оборудования, знакомство с капитаном судна, членами экипажа, а также общение со школьниками – участниками Британского антарктического исследования. После им предстояло присутствие на церемонии спуска на воду и наименования нового корабля.

Голубой – любимый оттенок Кейт (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Для мероприятия Кейт выбрала наряд в "морской" голубо-синей палитре. Каждая деталь элегантного пальто от одного из излюбленных брендов герцогини – Alexander McQueen – сыграла ей на руку. Приталенное и слегка расклешенное, с крупными накладными карманами, маленьким воротником и поясом на талии, оно смотрелось элегантно и строго, но в то же время мило и женственно. Дополнительные его "козыри" – оттенок, который отлично гармонировал с темными волосами Кейт, а также длина, которая сделала Миддлтон зрительно еще стройнее.

Герцогиня общается со школьниками (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Дополнили его темно-синие замшевые туфли на устойчивом каблуке, а также крошечный черный клатч. Из украшений на Кейт были круглые серебристые серьги и обручаное кольцо. Макияж она предпочла как всегда нейтральный с небольшой стрелкой, а слегка завитые волосы распустила по плечам.

Кейт любит пальто небесно-голубого оттенка (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Герцоги выполнили все намеченное и отправились на торжественную церемонию спуска корабля на воду, которая включала также разбивание бутылки шампанского "на удачу". Выглядела Кейт счастливой и преисполненной легкого волнения. Ведь ей предстояла важная миссия – объявить название судна. Названо оно в честь известного телеведущего и автора многочисленных фильмов BBC Дэвида Аттенборо – он, разумеется, также присутствовал на ивенте.