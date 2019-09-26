Чарівна "морячка": Кейт Міддлтон блищить в небесно-блакитному пальто від Alexander McQueen

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджська приємно здивувала шанувальників

Кейт Міддлтон і принц Вільям, як і було заявлено, в черговий раз війшли у світ. Сьогодні, 26 вересня, вони вирушили до графства Мерсісайд. У їх плани входить зустріч з інженерами, огляд новітнього обладнання, знайомство з капітаном судна членами екіпажу, а також спілкування зі школярами – учасниками Британського антарктичного дослідження. Після їм належало присутність на церемонії спуску на воду й найменування нового корабля.

Блакитний – улюблений відтінок Кейт (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Для заходу Кейт обрала вбрання в "морський" блакитно-синій палітрі. Кожна деталь елегантного пальто від одного з улюблених брендів герцогині – Alexander McQueen – зіграла їй на руку. Приталені і злегка розкльошене, з великими накладними кишенями, маленьким коміром та поясом на талії, воно виглядало елегантно і строго, але в той же час мило і жіночно. Додаткові його "козирі" – відтінок, який чудово гармоніював з темним волоссям Кейт, а також довжина, яка зробила Міддлтон зорово ще стрункішою.

Герцогиня спілкується зі школярами (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Доповнили його темно-сині замшеві туфлі на стійкому каблуці, а також крихітний чорний клатч. З прикрас на Кейт були круглі сріблясті сережки і обручаное кільце. Макіяж вона зробила як завжди нейтральний з невеликою стрілкою, а злегка завите волосся розпустила по плечах.

Кейт любить пальто небесно-блакитного відтінку (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Герцоги виконали все намічене і вирушили на урочисту церемонію спуску корабля на воду, яка включала також розбивання пляшки шампанського "на удачу". Виглядала Кейт щасливою і сповненою легкого хвилювання. Адже їй випала важлива місія – оголосити назву судна. Назване воно на честь відомого телеведучого і автора численних фільмів BBC Девіда Аттенборо – він, зрозуміло, також був присутній на івенті.