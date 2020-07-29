Как обыграть белую футболку: стилист поделилась хитростями для модниц

Звезда базового гардероба, самая универсальная летом и зимой – белая футболка. Она найдется в шкафу у каждой девушки и способна выручить во многих случаях. Как и с чем лучше всего носить белую футболку рассказала на странице в Instagram стилист Настя Ерасова.

⠀

Наверняка уже никто не думает, что футболки только для физкультуры. Белая футболка прекрасно сочетается с джинсами, брюками, юбками, костюмами и даже платьями.

⠀

Оттенок белого выбирай тот, который тебе больше идет. Потому что он не один! Помимо однотонных, конечно, актуальны и стильные белые футболки с принтами и надписями.

Универсальный образ – белая футболка с джинсами различных фасонов и цветов.

Иллюстративное фото (instagram.com/razborki_v_mode)

С юбкой с принтом анималье или с флористическим рисунком - образ будет одинаково стильным.

Иллюстративное фото (instagram.com/razborki_v_mode)

Белая футболка с брюками – классический вариант сочетания для тех, кто любит кэжуал.

Иллюстративное фото (instagram.com/razborki_v_mode)

Отлично впишется в образ со строгим костюмом.

Иллюстративное фото (instagram.com/razborki_v_mode)

Белая футболка с платьем или сарафаном – вариант для стильных и модных. Этот прием выручит, если:

Иллюстративное фото (instagram.com/razborki_v_mode)

надо немного утеплиться

обгорели плечи, но надеть платье хочется

сарафан не сел в районе груди или когда надо спрятать нижнее белье

просто хочется разнообразия и экспериментов

Напомним, что ранее Lite назвал главные летние тренды обуви.