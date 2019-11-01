Так же обворожительна и сексуальна: в сети появился двойник Мэрилин Монро

Мэрилин Монро (фото: instagram.com/winnieharlow)

Образ культовой блондинки продолжают эксплуатировать

Винни Харлоу, несмотря на особенности своей внешности (девушка страдает от витилиго), – идеальная модель, готовая воплотить любой образ. Последний из них получился, пожалуй, одним из самых роскошных. Девушка в честь Хэллоуина перевоплотилась не в устрашающего персонажа, а в максимально соблазнительного и яркого – саму Мэрилин Монро.

Винни постаралась на славу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Винни постаралась точно воспроизвести образы, повторяя малейшую деталь лука: от оттенка платья до макияжа и украшений. На одном фото она примерила белое меховое манто с бриллиантовым колье, а на втором – сиреневое платье с бантом на спине, которое дополнила перчатками и крупными аксессуарами. Оба образа дополняют яркий макияж с длинными ресницами и алыми губами, а также фирменная укладка Монро, ставшая широко копируемой: короткое каре, уложенное волнами. Смотрится просто потрясающе! Впрочем, Винни в любом наряде выглядит стильно и сексуально, даже в мужском костюме.

Модель повторила культовые образы Мэрилин Монро (фото: instagram.com/winnieharlow)

«Счастливого Хэллоуина, господин президент». Воссоздание культового образа Мэрилин Монро всегда было моей мечтой. Моя навязчивая идея очень глубока. То, что такая потрясающая команда помогает воплотить эту мечту в реальность, поражает меня. Спасибо @jamiemcfarland за создание каждого индивидуального образа. Спасибо, @hbjbofficial, за то, что сделали эту блондинку! Спасибо @adamburrell за то, что буквально дали мне воплощение Мэрилин через бит! Спасибо @__ashabriana за убийство планирования всей этой идеи. И, конечно, ОГРОМНОЕ Спасибо @sanchezzalba за то, что он не только предложил снять этот образ, но и открыл свою домашнюю студию для меня, моей команды и друзей, чтобы все это воплотилось в жизнь. Каждый из вас знает, что я люблю момент Хэллоуина, и эта идея не была бы ничем без вас!», – добавила канадская модель развернутую подпись. А также фразу о том, что бриллианты – лучшие друзья девушек.

Видео для Хэллоуина (видео: instagram.com/winnieharlow)

Что ж, Винни действительно постаралась на славу. Девушка также записала ролик, где танцует под песни Монро, примеряя и другие наряды в духе секс-символа всех времен.