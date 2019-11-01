Так само чарівна і сексуальна: у мережі з'явився двійник Мерилін Монро

Мерилін Монро (фото: instagram.com/winnieharlow)

Образ культової блондинки продовжують експлуатувати

Вінні Харлоу, незважаючи на особливості своєї зовнішності (дівчина страждає від вітіліго), – ідеальна модель, готова втілити будь-який образ. Останній із них вийшов, мабуть, одним з найрозкішніших. Дівчина на честь Хелловіна перевтілилася не в страхітливого персонажа, а в максимально яскравого спокусливого – саму Мерилін Монро.

Вінні постаралася на славу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Вінні постаралася точно відтворити образи, повторюючи найменшу деталь лука: від відтінку плаття до макіяжу та прикрас. На одному фото вона приміряла біле хутряне манто з діамантовим кольє, а на другому – бузкове плаття з бантом на спині, яке доповнила рукавичками і великими аксесуарами. Обидва образи доповнюють яскравий макіяж з довгими віями і червоними губами, а також фірмова укладка Монро, яку часто копіюють: коротке каре, укладене хвилями. Виглядає просто приголомшливо! Втім, Вінні в будь-якому вбранні виглядає стильно і сексуально, навіть в чоловічому костюмі.

Модель повторила культові образи Мерилін Монро (фото: instagram.com/winnieharlow)

«Щасливого Хеллоуїна, пан президент». Відтворення культового образу Мерилін Монро завжди було моєю мрією. Моя нав'язлива ідея дуже глибока. Те, що така приголомшлива команда допомагає втілити цю мрію в реальність, вражає мене. Спасибі @jamiemcfarland за створення кожного індивідуального образу. Спасибі, @hbjbofficial, за те, що зробили цю блондинку! Спасибі @adamburrell за те, що дали мені втілення Мерилін через біт! Спасибі @__ashabriana за вбивство планування всієї цієї ідеї. І, звичайно, ВЕЛИЧЕЗНЕ Спасибі @sanchezzalba за те, що він не тільки запропонував зняти цей образ, але і відкрив свою домашню студію для мене, моєї команди і друзів, щоб все це втілилося в життя. Кожен з вас знає, що я люблю момент Хеллоуїна, і ця ідея не була б нічим без вас!», – додала канадська модель розгорнутий підпис. А також фразу про те, що діаманти – кращі друзі дівчат.

Відео для Хелловіна (відео: instagram.com/winnieharlow)

Що ж, Вінні дійсно постаралася на славу. Дівчина також записала ролик, де танцює під пісні Монро, приміряючи і інші наряди в дусі секс-символа всіх часів.