Образ - огонь! Беременная Эшли Грэм блистает в красном латексе и с рыжими волосами

Эшли Грэм относится к тому типу знаменитостей, кто обожает Хэллоуин и готовится к этому празднику заранее и тщательно. В этом году она выбрала необычайно яркий образ – на День всех святых пышнотелая красотка перевоплотилась в соблазнительную Джессику Рэббит.

31-летняя модель опубликовала серию фото с огненно-рыжими волосами, сиреневыми тенями на веках и алыми губами. Не обошлось и без облегающего по всей длине латексного платья с высоким разрезом, покрытого кристаллами, и высоких фиолетовых перчаток. Такой наряд подчеркнул округлившийся животик знаменитой красотки, а также ее пышную грудь, сделав необычайно сексуальной.

Эшли готова к Хэллоуину (фото: instagram.com/ashleygraham)

Компанию ей составил любимый муж, который примерил не менее яркий образ. Пара позирует и веселится, демонстрируя яркие костюмы и видные невооруженным взглядом чувства. В своей привычной манере Эшли шутливо подписала кадры. А поклонники начали писать под ними многочисленные слова любви и восхищения.

Эшли с мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, со своим супругом Джастином Эрвином девушка познакомилась более 10 лет назад, их первая встреча состоялась в церкви. По словам самой Грэм, она с первых дней общения почувствовала необъяснимое притяжение к своему будущему мужу, а их взгляды на жизнь оказались удивительно похожи. В 2010 году пара официально оформила свои отношения, а в конце этого года звезды объявили о первой беременности Эшли.

Эшли Грэм в соблазнительном образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

К слову, беременность не повлияла на бурную активность модели. Она все так же снимается в многочисленных фотосессиях, разрабатывает одежду и даже ходит по подиуму. А ее яркие светские выходы в соблазнительных нарядах уже стали отдельной темой в сети.