Образ - вогонь! Вагітна Ешлі Грем блищить в червоному латексі і з рудим волоссям

Ешлі Грем відноситься до того типу знаменитостей, хто обожнює Хеллоуїн і готується до цього свята заздалегідь і ретельно. В цьому році вона обрала надзвичайно яскравий образ – на День всіх святих пишнотіла красуня перевтілилася в спокусливу Джесіку Реббіт.

31-річна модель опублікувала серію фото з вогненно-рудим волоссям, бузковими тінями на повіках і яскраво-червоними губами. Не обійшлося і без облягаючої по всій довжині латексної сукні з високим розрізом, покритої кристалами, і високих фіолетових рукавичок. Такий наряд підкреслив кругленький животик знаменитої красуні, а також її пишні груди, зробивши надзвичайно сексуальною.

Ешлі готова до Хелловіну (фото: instagram.com/ashleygraham)

Компанію їй склав коханий чоловік, який приміряв не менш яскравий образ. Пара позує і веселиться, демонструючи яскраві костюми і видні неозброєним поглядом почуття. У своїй звичній манері Ешлі жартівливо підписала кадри. А шанувальники почали писати під ними численні слова любові і захоплення.

Ешлі з чоловіком (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, зі своїм чоловіком Джастіном Ервіном дівчина познайомилася більше 10 років тому, їхня перша зустріч відбулася в церкві. За словами самої Грем, вона з перших днів спілкування відчула неймовірне тяжіння до свого майбутнього чоловіка, а їх погляди на життя виявилися напрочуд схожі. У 2010 році пара офіційно оформила свої стосунки, а в кінці цього року зірки оголосили про першу вагітність Ешлі.

Ешлі Грем у спокусливому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

До речі, вагітність не вплинула на бурхливу активність моделі. Вона все так само знімається в численних фотосесіях, розробляє одяг і навіть ходить по подіуму. А її яскраві світські виходи в неймовірних нарядах вже стали окремою темою в мережі.