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В об'ємному піджаку і білих чоботях: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала трендовий образ

Lite » Мода 27.03.2019 - 15:19
В об'ємному піджаку і білих чоботях: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала трендовий образ
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

31-річна супермодель вчить створювати стильні луки

Супермодель і кохана Джейсона Стетхема Роузі Хантінгтон-Уайтлі – майстер на всі руки. Вона не лише легко створює собі макіяж і навчає інших, але і без сумніву, є справжнім фахівцем з стильним образів. Британська красуня вміє вдало поєднувати речі і створювати найрізноманітніші луки на всі випадки життя – доказ чому її сторінка в Instagram.

Ось і сьогодні вона представила фоловерам новий стильний ансамбль. Для виходу Роузі вибрала вузькі чорні джинси, об'ємний цегляного кольору піджак і – родзинка образу – білі чоботи із зібраними широкими халявами на тонкому каблуці. "Білі черевики роблять лук", – прокоментувала зірка фото, зазначивши також бренд – Amina Muaddi.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Стильна Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Шанувальники тут же відреагували на знімок, засипавши Роузі коментарями: "Чудово!", "Люблю тебе. Ти моє натхнення", "Ці черевики просто любов", "Я одержимий, ти досконалість", "Моє натхнення назавжди!", "Твій стиль – моя мета", "Ці черевики створені для прогулянок"...

Потрібно відзначити, що комплект джинси-скінні і піджак-оверсайз – одна з улюблених комбінацій зірки. Так, нещодавно вона вже демонструвала щось подібне, примірявши світло-блакитні джинси, темно-синій піджак у смужку і ботильйони на високому підборі.

В об'ємному піджаку і білих чоботях: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала трендовий образ

До речі, любов до стильним речам демонструє вона в дизайні нижньої білизни і купальників. Так, нещодавно вона представила нову лінію стильних купальників "Rosie Swim", розроблену у співпраці зі знаменитим британським брендом Marks&Spencer.

Моделі вийшли не максимально відвертими та відкритими, а стриманими і жіночними, що, до речі, виглядає ще більш сексуально. Тут є суцільні купальники в стилі ретро, роздільні із завищеною талією, класичні варіації, доповнені незвичайним декором. Кольорова гама – від яскраво-рожевого до квіткового принта.

В об'ємному піджаку і білих чоботях: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала трендовий образ

В об'ємному піджаку і білих чоботях: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала трендовий образ

Роузі Хантінгтон-Уайтлі у серії купальників власного дизайну 

Нагадаємо, раніше Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як зробити трендовий макіяж з ефектом металік за 3 хвилини.

Також відзначимо, ворожнеча між Кім Кардашьян і Наомі Кемпбелл, здається, завершилася. "Королева инстаграма" відповіла провокаційним фото.

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