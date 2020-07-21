Новинка уже стала культовой: названа самая модная вещь лета 2020

Самой модной вещью июля и всего лета 2020 в целом стала модная комбинация Heart Singlet бренда Paris Georgia. Современные модели, разработанные в Новой Зеландии, уже были замечены на многих модных девушках, включая знаменитостей Кендалл Дженер, Кэндис Свайпол, Лею Сфез и других. А в Instagram буквально не осталось модных блогеров, не опубликовавших несколько кадров без этой летней новинки.

Моду на необычный топ задала Кендалл Дженнер еще в середине прошлого года. С подачи личного стилиста Марни Сенофонте, знаменитость стала носить комбинацию необычного кроя. Взяв пример с австралийской актрисы Фиби Тонки, Кендалл Дженнер, Лея Сфез и Камилла Шарьер теперь входят в число тех, кто продвигает современный лейбл на центральную сцену.

Названа самая модная вещь лета 2020 (фото из открытого доступа)

История марки началась в 2015 году, когда ее основательницы Пэрис Митчел Темпле и Джорджия Черри решили переосмыслить базовые вещи женского гардероба, основываясь на наблюдении, что базовый гардероб не должен быть скучным. В чем заключается главная идея бренда? Они хотят создавать вневременную моду, основанную вне тенденций. Творческий дуэт создает гардероб, состоящий из хороших основ, вдохновленных их собственным стилем и стилем их близких.

"Простое, шикарное заявление моды, которое, безусловно, понравится любителям минимализма", - пишет VOGUE Paris о комбинации Heart Singlet.

Стоимость такой комбинации составляет 355 долларов.

Некоторые модные эксперты уже говорят о распространении феномена популярности бренда Jacquemus на Paris Georgia.

Напомним, что ранее Кайли Дженнер восхитила аппетитными формами в апельсиновом бикини.