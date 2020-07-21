Новинка вже стала культовою: названа наймодніша річ літа 2020

Наймоднішою річчю липня і всього літа 2020 в цілому стала модна комбінація Heart Singlet бренду Paris Georgia. Сучасні моделі, розроблені в Новій Зеландії, вже були помічені на багатьох модних дівчат, включаючи знаменитостей Кендалл Дженер, Кендіс Свайпол, Леї Сфез та інших. А в Instagram буквально не залишилося модних блогерів, не опублікували кілька кадрів без цієї літньої новинки.

Моду на незвичайний топ задала Кендалл Дженнер ще в середині минулого року. З подачі особистого стиліста Марні Сенофонте, знаменитість стала носити комбінацію незвичайного крою. Взявши приклад з австралійської актриси Фібі Тонкі, Кендалл Дженнер, Лея Сфез і Камілла Шарьєр тепер входять у число тих, хто просуває сучасний лейбл на центральну сцену.

Названа наймодніша річ літа 2020 (фото з відкритого доступу)

Історія марки почалася у 2015 році, коли її засновниці Періс Мітчел Темпле і Джорджія Черрі вирішили переосмислити базові речі жіночого гардероба, грунтуючись на спостереженні, що базові речі не повинні бути нудними. В чому полягає головна ідея бренду? Вони хочуть створювати позачасову моду, засновану поза тенденцій. Творчий дует створює гардероб, що складається з хороших основ, натхнених їх власним стилем і стилем їх близьких.

"Проста, шикарна заява моди, яка, безумовно, сподобається любителям мінімалізму", - пише VOGUE Paris про комбінації Heart Singlet.

Вартість такої комбінації складає 355 доларів.

Деякі модні експерти вже говорять про поширення феномену популярності бренду Jacquemus на Paris Georgia.

Нагадаємо, що раніше Кайлі Дженнер захопила апетитними формами в апельсиновому бікіні.