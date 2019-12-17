Как носить светлую одежду зимой: стилист назвала правила

Следуя этим советам, вы будете выглядеть стильно и дорого
Многие зимой предпочитают носить более практичные темные оттенки в одежде, однако вовсе не стоит так себя ограничивать. Ведь светлые комплекты выглядят благородно и дорого. Просто нужно знать некоторые нюансы. Стилист-блогер Stacymills, которая ранее рассказала, как и с чем носить натуральную и экокожу, поделилась на своей странице в Instagram правилами, как правильно носить светлую одежду зимой.
Следуйте им и не бойтесь внести больше светлого в свой гардеброб.
Актуальный крой.
Только так будет нужный эффект современности. Примеры можно посмотреть на фотоиллюстрациях.
Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀
Светлая обувь.
Красивее всего светлые комплекты смотрятся именно со светлой обувью. Доставайте белые агли сникерсы или молочные ботильоны.
Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)
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Светлая верхняя одежда.
Это тоже важный момент, такие комплекты смотрятся на миллион. Знаю, скажете, как же зимой в светлом пальто? Я вам отвечу - на машине. Светлый пуховик тоже прекрасен.
Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀
Любые цвета пастельного спектра сочетаются между собой удивительно красиво, хоть 10 штук в одном образе.
Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)
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