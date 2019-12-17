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Как носить светлую одежду зимой: стилист назвала правила

Lite » Мода 17.12.2019 - 14:32
Как носить светлую одежду зимой: стилист назвала правила
Иллюстративное фото (pexels.com)

Следуя этим советам, вы будете выглядеть стильно и дорого

Многие зимой предпочитают носить более практичные темные оттенки в одежде, однако вовсе не стоит так себя ограничивать. Ведь светлые комплекты выглядят благородно и дорого. Просто нужно знать некоторые нюансы. Стилист-блогер Stacymills, которая ранее рассказала, как и с чем носить натуральную и экокожу, поделилась на своей странице в Instagram правилами, как правильно носить светлую одежду зимой.

Следуйте им и не бойтесь внести больше светлого в свой гардеброб.

Актуальный крой.

Только так будет нужный эффект современности. Примеры можно посмотреть на фотоиллюстрациях.

Как носить светлую одежду зимой: стилист назвала правилаКак носить светлую одежду зимой: стилист назвала правила
Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Светлая обувь.

Красивее всего светлые комплекты смотрятся именно со светлой обувью. Доставайте белые агли сникерсы или молочные ботильоны.

Как носить светлую одежду зимой: стилист назвала правила

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)


Светлая верхняя одежда.

Это тоже важный момент, такие комплекты смотрятся на миллион. Знаю, скажете, как же зимой в светлом пальто? Я вам отвечу - на машине. Светлый пуховик тоже прекрасен.

Как носить светлую одежду зимой: стилист назвала правила
Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Любые цвета пастельного спектра сочетаются между собой удивительно красиво, хоть 10 штук в одном образе.

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

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