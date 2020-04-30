Эти ноги! Ева Лонгория восхитила идеальной фигурой в роскошном вечернем платье

Ева Лонгория, которая на днях показала соблазнительный образ в облегающих джинсах и топе, порадовала кардинально другим луком – невероятно женственным. Звезда опубликовала снимок в роскошном вечернем образе, достойном красной дорожки. Нежно-розового оттенка платье с бантом на одном плече, высоким разрезом по ноге и летящим шлейфом подчеркнуло каждый сантиметр совершенного тела 45-летней красавицы. Точеные руки, хрупкие плечи, стройные ноги, пышная грудь и тонкая талия – ничто не осталось не замеченным. Дополнили его босоножки в тон платью на высоких каблуках, безупречная укладка и выразительный макияж.

Ева в роскошном образе (фото: instagram.com/evalongoria)

«Кто-нибудь еще скучает по платьям?», – написала звезда по фото. А сеть в ответ просто взорвалась комплиментами. Поклонники не могут перестать восхищаться идеальной фигурой своей любимой актрисы.

Девочка, ты выглядишь горячо

Ты просто огонь

Самая горячая красотка

Горячооо!

Ты единственная актриса из «Отчаянных домохозяек», кто до сих пор столь прекрасна, сияющая и заботишься о себе

О боже, это платье действительно цель

Восхитительна

Девушка! Ты выглядишь нереально

Ты смотришься невероятно

Вау! Это просто вау!

Комментарии к посту Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, дел и проектов у Лонгории на время карантина не стало меньше. Она успевает заниматься своим бизнесом, рекламируя коллекцию обуви, участвует в телепроектах, а также успевает проводить эфиры и просто мотивировать своими постами.

На днях знаменитая активистка и вдохновительница поговорила с терапевтом о том, как оставаться спокойными и уравновешенными в сложившейся в мире ситуации. «Познакомьтесь с Instagram live, который мы провели сегодня с лицензированным терапевтом Адрианой Алехандре! Такой хороший совет о том, как преодолеть беспокойство сегодняшних трудностей», – зазывает всех популярная звезда.