Ці ноги! Єва Лонгорія захопила ідеальною фігурою в розкішній вечірній сукні

Єва Лонгорія, яка днями показала спокусливий образ в облягаючих джинсах і топі, порадувала кардинально іншим луком – неймовірно жіночним. Зірка опублікувала знімок в розкішному вечірньому образі, гідному червоної доріжки. Ніжно-рожевого відтінку сукня з бантом на одному плечі, високим розрізом по нозі і шлейфом підкреслила кожен сантиметр досконалого тіла 45-річної красуні. Точені руки, тендітні плечі, стрункі ноги, пишні груди і тонка талія – ніщо не залишилося не поміченим. Доповнили його босоніжки в тон сукні на високих підборах, бездоганна зачіска і виразний макіяж.

Єва в розкішному образі (фото: instagram.com/evalongoria)

«Хто-небудь ще сумує за сукнями?», – написала зірка з фото. А мережа у відповідь просто вибухнула компліментами. Шанувальники не можуть перестати захоплюватися ідеальною фігурою своєї улюбленої актриси.

Дівчинка, ти виглядаєш гаряче

Ти просто вогонь

Найбольш гаряча красуня

Гарячеееее

Ти єдина актриса з «Відчайдушних домогосподарок», хто досі настільки прекрасний та сяючий

О боже, це сукня дійсно мета

Чудова

Дівчина! Ти виглядаєш нереально

Ти дивишся неймовірно

Вау! Це просто вау!

Коментарі до посту Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, справ і проектів у Лонгорії на час карантину не стало менше. Вона встигає займатися своїм бізнесом, рекламуючи колекцію взуття, бере участь у телепроектах, а також встигає проводити ефіри і просто мотивувати своїми постами.

Днями знаменита активістка і натхненниця поговорила з лікарем про те, як залишатися спокійними і врівноваженими у сформованій ситуації у світі. «Познайомтеся з Instagram live, який ми провели сьогодні з ліцензованим терапевтом Адріаною Алехандре! Така хороша рада про те, як подолати неспокій сьогоднішніх труднощів», – закликає всіх популярна зірка.