Николь Кидман, Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и другие – лучшие образы The Hollywood Film Awards 2019

4 ноября в роскошном отеле Beverly Hilton вот уже в 23-й раз прошла церемония вручения наград The Hollywood Film Award. Престижную премию называют одной из самых важных накануне "Оскара", а потому появиться здесь и уж тем более получить награду – настоящая честь для каждого актера. По накалу страстей мероприятие также ничем не уступало "Оскару". Слезы, благодарственные речи и трогательные признания – все это присутствовало на ивенте. Одним из триуматоров вечера стала секс-символ Голливуда – ШаорлизТерон.

Николь вручает награду Шарлиз (фото: instagram.com/hollywoodawards)

Шарлиз в этот вечер получила награду за выдающиеся достижения в карьере из рук Николь Кидман. Обе актрисы обнимались и не могли сдержать слез счастья, а Николь назвала Шарлиз "иконой, которая вызывает восхищение и уважение". Ролик с вечера она опубликовала у себя в микроблоге, добавив: "Это была абсолютная радость, что у меня была возможность вручить тебе награду сегодня вечером @CharlizeAfrica. Ты просто потрясающая!".

Шарлиз Терон стала одним из триумфаторов вечера (фото: instagram.com/hollywoodawards)

Помимо уже упомянутых звезд, на вечере блистало множество других знаменитостей: Рене Зеллвегер, Кристиан Бейл, Дженнифер Гарнер, Сиенна Миллер, Дакота Джонсон, Шайа Лабаф и другие. Все они постарались не упустить случая продемонстрировать чувство стиля и роскошные наряды.

Николь Кидман пришла в атласном белом платье с цветочной аппликацией, Шарлиз Терон примерила черное платье, расшитое камнями, Рене Зеллвегер выбрала черное строгое с высоким воротником, Сиена Миллер – желтое с открытыми плечами, а Оливия Уальд – в костюме в мелкий горошек… Любуемся самыми яркими и стильными образами!

Гости вечера (фото: instagram.com/hollywoodawards)