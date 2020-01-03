Нежная и таинственная: Джамала в прозрачной блузке заворожила чувственными фото

Джамала не перестает удивлять своих поклонников и поражать их воображение сменой образов. Например, недавно она предстала перед фанами в дерзком и смелом наряде с розовой мини юбкой и призналась, что составила бюджетный лук из комиссионных магазинов. Таким образом певица хотела показать, что стильно и модно можно одеваться без существенного ущерба для бюджета. Сама же звезда выработала свой неповторимый стиль, в котором есть место оригинальности, сдержанности и женственности. Так, в новом фотосете Джамала раскрылась с еще одной стороны – она показала нежные и чувственные снимки в прозрачной блузке.

Образ певицы получился одновременно кокетливым, женственным и таинственным. Она смотрит в камеру магнетическим завораживающим взглядом и принимает изящные позы.

"Проснулась и подумала, что еще не успела ничего глобального запланировать на год. А как вы? Строите планы? Ведете ли доску желаний? Может, пишите свои мечты на бумажке, а потом сжигаете и запиваете шаманским? Пытаетесь заглянуть в будущее, как в зеркало? Либо боитесь сглазить?" - поинтересовалась она.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях поклонники тут же начали сыпать комплиментами – они успели по достоинству оценить образ звезды. Даже Леся Никитюк "подарила" певице "сердечко" под ее постом.

Чарівна Джамала!

Джамала, ви фантастична жінка,загадкова і водночас з впевненістю в очах. Я думаю, що великі плани ви точно вже побудували.І нас чекає щось неймовірне чи не так?

Какие фотографии нереальные! Люблю, когда они трогают изнутри

Красота

Ну, ти як завжди красуня

Побольше бы таких фото, нежная и таинственная

Скриншот комментариев

Ранее Джамала порассуждала о праздновании Нового Года. Она заявила, что считает этот праздник веселым и шумным, поэтому его стоит встречать в компании.