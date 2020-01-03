Ніжна і таємнича: Джамала в прозорій блузці заворожила чуттєвими фото

Джамала не перестає дивувати своїх шанувальників і вражати уяву зміною образів. Наприклад, нещодавно вона постала перед фанами у зухвалому і сміливому вбранні з рожевою міні спідницею і зізналася, що склала бюджетний лук з комісійних магазинів. Таким чином співачка хотіла показати, що стильно і модно можна одягатися без істотного збитку для бюджету. Сама ж зірка виробила свій неповторний стиль, в якому є місце оригінальності, стриманості і жіночності. Так, в новому фотосеті Джамала розкрилась ще з одного боку – вона показала ніжні і чуттєві знімки в прозорій блузці.

Образ співачки вийшов одночасно кокетливим, жіночним і таємничим. Вона дивиться в камеру магнетичним чаруючим поглядом і приймає витончені пози.

"Прокинулася і подумала, що ще не встигла нічого глобального запланувати на рік. А як ви? Будуєте плани? Ведете дошку бажань? Може, пишіть свої мрії на папірці, а потім спалюєте і запиваете шаманським? Намагаєтеся зазирнути у майбутнє, як у дзеркало? Чи боїтеся наврочити?" - поцікавилася вона.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В коментарях шанувальники тут же почали сипати компліментами – вони встигли по достоїнству оцінити образ зірки. Навіть Леся Нікітюк "подарувала" співачці "сердечко" під її постом.

Чарівна Джамала!

Джамала, ви фантастична жінка,загадкова і водночас з впевненістю в очах. Я думаю, що великі плани ви точно вже побудували.І нас чекає щось неймовірне чи не так?

Які фотографії нереальні! Люблю, коли вони зачіпають зсередини

Краса

Ну, ти як завжди красуня

Побільше б таких фото, ніжна і таємнича

Скріншот коментарів

Раніше Джамала поміркувала про святкування Нового Року. Вона заявила, що вважає це свято веселим і гучним, тому його варто зустрічати в компанії.