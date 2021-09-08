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Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах

Автор: Татьяна Турчаникова

Трендовый образ на осень 2021 предполагает не только модные и стильные вещи. Важно также правильно их сочетать между собой и с аксессуарами, да и просто носить сами вещи нужно с умом.

Например, водолазка, которую многие носят незаправленной в брюки, портит весь образ.

Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram показала, на какие еще ошибки стоит обратить внимание. Многие их совершают и даже не догадываются о том, что что-то не так.

Итак. В этом сезоне при составлении осеннего образа обязательно откажитесь от:

  • голых щиколоток,
  • тонкого верхнего слоя,
  • "гармошки" на джинсах скинни,
  • незаправленных водолазок,
  • пальто до колена.

Как нельзя одеваться этой осенью (примеры луков)

  • Водолазку не стоит носить незаправленной, это портит всю картину - и стиль сразу "испаряется".

  • Пальто до колена осенью 2021, скорее всего, укажет на то, что покупали это пальто пару сезонов назад, даже если вы купили его вчера. Оно вам надо? Выбирайте актуальную длину.

  • Джинсы-скинни сами по себе уже вышли из трендов, не говоря уже о тех моделях, которые неудачно сидят на своей обладательнице и собираются "гармошкой" на ногах.

  • Тонкий верхний слой, кофта, кардиган из трикотажа - стоит просто исключить вариант такого наряда, если есть цель выглядеть стильно и актуально.

  • Голые щиколотки этой осенью выглядят, будто человек только что с самолета, прилетел из теплой страны и не успел дома переодеться, а просто набросил сверху пальто.

Как стильно одеться этой осенью (фото: instagram.com/tanya.myname)

РАньше стилист показала, какой принт на одежде будет самым актуальным этой осенью.

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