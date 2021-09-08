Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах

Трендовый образ на осень 2021 предполагает не только модные и стильные вещи. Важно также правильно их сочетать между собой и с аксессуарами, да и просто носить сами вещи нужно с умом.
Например, водолазка, которую многие носят незаправленной в брюки, портит весь образ.
Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram показала, на какие еще ошибки стоит обратить внимание. Многие их совершают и даже не догадываются о том, что что-то не так.
Итак. В этом сезоне при составлении осеннего образа обязательно откажитесь от:
Водолазку не стоит носить незаправленной, это портит всю картину - и стиль сразу "испаряется".
Как стильно одеться этой осенью (фото: instagram.com/tanya.myname)
РАньше стилист показала, какой принт на одежде будет самым актуальным этой осенью.