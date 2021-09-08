Незаправлені водолазки і пальто до колін: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

Трендовий образ на осінь 2021 передбачає не тільки модні і стильні речі. Важливо також правильно їх поєднувати між собою і з аксесуарами, та й просто носити самі речі потрібно з розумом.

Наприклад, водолазка, яку багато хто носить незаправленною в штани, псує весь образ.