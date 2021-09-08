RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Незаправлені водолазки і пальто до колін: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

Автор: Тетяна Турчанікова

Трендовий образ на осінь 2021 передбачає не тільки модні і стильні речі. Важливо також правильно їх поєднувати між собою і з аксесуарами, та й просто носити самі речі потрібно з розумом.

Наприклад, водолазка, яку багато хто носить незаправленною в штани, псує весь образ.

Стиліст Тетяна Холодова у своєму Instagram показала, на які ще помилки варто звернути увагу. Багато хто їх допускає і навіть не здогадується про те, що щось не так.

Отже. У цьому сезоні при складанні осіннього образу обов'язково відмовтеся від:

  • голих щиколоток,
  • тонкого верхнього шару,
  • "гармошки" на джинсах скінні,
  • незаправлених водолазок,
  • пальта до коліна.

Як не можна одягатися цієї осені (приклади луків)

  • Водолазку не варто носити незаправленою, це псує всю картину - і стиль відразу кудись "випаровується".

  • Пальто до коліна восени 2021, швидше за все, вкаже на те, що купували це пальто пару сезонів тому, навіть якщо ви купили його вчора. Воно вам треба? Вибирайте актуальну довжину.

  • Джинси-скінні самі по собі вже вийшли з трендів, не кажучи вже про ті моделі, які невдало сидять на своїй володарці і збираються "гармошкою" на ногах.

  • Тонкий верхній шар, кофта, кардиган з трикотажу - варто просто виключити варіант такого вбрання, якщо є мета виглядати стильно і актуально.

  • Голі щиколотки цієї осені виглядають, ніби людина щойно з літака, прилетіла з теплої країни і не встигла вдома переодягнутися, а просто накинула зверху пальто.

Як стильно одягнутися цієї осені (фото: instagram.com/tanya.myname)

Раніше стиліст показала, який принт на одязі буде найактуальнішим цієї осені.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди