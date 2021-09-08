Незаправлені водолазки і пальто до колін: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

Трендовий образ на осінь 2021 передбачає не тільки модні і стильні речі. Важливо також правильно їх поєднувати між собою і з аксесуарами, та й просто носити самі речі потрібно з розумом.
Наприклад, водолазка, яку багато хто носить незаправленною в штани, псує весь образ.
Стиліст Тетяна Холодова у своєму Instagram показала, на які ще помилки варто звернути увагу. Багато хто їх допускає і навіть не здогадується про те, що щось не так.
Отже. У цьому сезоні при складанні осіннього образу обов'язково відмовтеся від:
Водолазку не варто носити незаправленою, це псує всю картину - і стиль відразу кудись "випаровується".
Як стильно одягнутися цієї осені (фото: instagram.com/tanya.myname)
Раніше стиліст показала, який принт на одязі буде найактуальнішим цієї осені.