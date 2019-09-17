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Невозможный выбор: Надя Дорофеева покрасовалась фигурой в стильных обновках

Новости » Мода   

Дорофеева не может определиться с обновкой

Надя Дорофеева очень любит баловать свою многотысячную армию поклонников стильным вдохновением. Отметим, что солистка поп-группы “Время и Стекло” также еще и модница. У Дорофеевой есть свой концепт-стор одежды от корейских брендов, она демонстрирует самые горячие тренды, а также с удовольствием экспериментирует со стилем. И хотя на данный момент Дорофеева активно готовится к предстоящему концерту в Киеве, показывая различные видео репетиций, она также не забывает похвастаться стильными обновками.

Так, на своей страничке в сети instagram Дорофеева опубликовала целую серию ярких фото из примерочной. На снимках Надя демонстрирует стильные образы - в коротких шортах, брюках, пальто, объемных рубашках и т.д.

При этом украинская исполнительница жалуется на сложность выбора:

“Ну вот как выбрать?!” - спрашивает Дорофеева.

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники Нади решили ей помочь, а также оставили сотни комментариев под ее новым постом:

  • “Надо просто все брать”, - комментирует Вера Брежнева.
  • “Бери все , это самый лучший варик”
  • “Не одежда украшает Надежду, а Надежда одежду”
  • “Бежевый на все случаи жизни, правильный ход!)”
  • “Бери все, не ошибешься! Ты прекрасна во всех образах”
  • “Ох, наверника все Забрала)”
  • “Выбор НЕВОЗМОЖЕН”
  • “Бежевый тебе очень идёт,такая красотка”
  • “Слишком прекрасная”
  • “Надя, ты прям модель! Бери все!”

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Дорофеева заинтриговала сеть пикантным фото с Дантесом. Певица позирует у него на руках и комментирует - "Ой, что будет!"

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