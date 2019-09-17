Неможливий вибір: Надя Дорофєєва покрасувалася фігурою в стильних обновках

Дорофєєва не може визначитися з обновкою
Надя Дорофєєва дуже любить балувати свою багатотисячну армію шанувальників стильним натхненням. Зазначимо, що солістка поп-групи "Время и Стекло" також ще модниця. У Дорофєєвої є свій концепт-стор одягу від корейських брендів, вона демонструє найгарячіші тренди, а також із задоволенням експериментує зі стилем. І хоча на даний момент Дорофєєва активно готується до майбутнього концерту в Києві, показуючи різні відео репетицій, вона також не забуває похвалитися стильними обновками.
Так, на своїй сторінці в мережі instagram Дорофєєва опублікувала цілу серію яскравих фото з примірочної. На знімках Надя демонструє стильні образи - в коротких шортах, штани, пальто, об'ємних сорочках і т. д.
При цьому українська виконавиця скаржиться на складність вибору:
"Ну от як вибрати?!" - запитує Дорофєєва.
Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники Наді вирішили їй допомогти, а також залишили сотні коментарів під її новим постом:
Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva
Нагадаємо, раніше Дорофєєва заінтригувала мережу пікантним фото з Дантесом. Співачка позує у нього на руках і коментує - "Ой, що буде!"