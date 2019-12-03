Нестареющая "Красотка": Джулия Робертс восхитила идеальной фигурой и молодостью

Джулия Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)

Актриса блистает на The Fashion Awards-2019

Джулия Робертс не так часто посещает светские события. А потому ее появление на The Fashion Awards стало приятной неожиданностью. Особенно если учесть, что выглядела 52-летняя героиня культового фильма «Красотка» просто обворожительно.

Джулия Робертс и Джорджио Армани (фото: instagram.com/juliaroberts)

Для красной дорожки Джулия выбрала черный комбинезон по фигуре с откровенным декольте, длинными рукавами и подчеркнутой линией талии, расшитый блестящими камнями. Завершили образ серьги-подвески с голубыми камнями, маленький черный клатч и туфли на каблуке. Волосы звезды были уложены легкими волнами, а макияж выполнен с акцентом на глаза и свежую сияющую кожу.

Кейт Бланшетт, Джорджио Армани и Джулия Робертс (фото: instagram.com/britishfashioncouncil)

Джулия позировала на красной дорожке, улыбаясь своей фирменной голливудской улыбкой, фотографировалась с гостями церемонии и всеми желающими. Звезда, которая давно зарегистрирована в Instagram, но не так часто выкладывает в сеть фото, в этот раз сделала исключение. Она опубликовала фото вместе с Джорджио Армани, где они оба держатся за руки и просто светятся от счастья. «Легенда. Джорджио Армани». «Две легенды…», – ответили ей фолловеры. К слову, актриса и модельер давно дружат, и в нарядах от Armani актриса часто появляется на светских ивентах.

Наоми стала "Модной иконой" (фото: instagram.com/britishfashioncouncil)

В числе других знаменитостей, которые отметились на роскошном ивенте, были Рози Хантингтон-Уайтли, Николь Шерзингер, Рита Ора, Ирина Шейк, Кейт Бланшетт, Наоми Кэмпбелл и многие другие. К слову, черная пантера получила заветный титул для всех причастных к модной индустрии – Fashion Icon Award. На мероприятие Наоми вновь выбрала наряд, который подчеркнул безупречную фигуру звезды – «голое» платье.