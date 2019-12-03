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Нестаріюча "Красуня": Джулія Робертс захопила ідеальною фігурою і молодістю

Lite » Мода 03.12.2019 - 16:31
Нестаріюча "Красуня": Джулія Робертс захопила ідеальною фігурою і молодістю
Джулія Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)

Актриса блищить на The Fashion Awards-2019

Джулія Робертс не так часто відвідує світські події. А тому її поява на The Fashion Awards стала приємною несподіванкою. Особливо якщо врахувати, що виглядала 52-річна героїня культового фільму «Красуня» просто чарівно.

Нестаріюча &quot;Красуня&quot;: Джулія Робертс захопила ідеальною фігурою і молодістюНестаріюча &quot;Красуня&quot;: Джулія Робертс захопила ідеальною фігурою і молодістюНестаріюча &quot;Красуня&quot;: Джулія Робертс захопила ідеальною фігурою і молодістюДжулія Робертс і Джорджіо Армані (фото: instagram.com/juliaroberts)

Для червоної доріжки Джулія вибрала чорний комбінезон по фігурі з відвертим декольте, довгими рукавами і підкресленою лінією талії, розшитий блискучими каменями. Завершили образ сережки-підвіски з блакитними камінням, маленький чорний клатч і туфлі на підборах. Волосся зірки були укладено легкими хвилями, а макіяж виконаний з акцентом на очі і свіжу сяючу шкіру.

Нестаріюча &quot;Красуня&quot;: Джулія Робертс захопила ідеальною фігурою і молодістюКейт Бланшетт, Джорджіо Армані і Джулія Робертс (фото: instagram.com/britishfashioncouncil)

Джулія красувалася на червоній доріжці, посміхаючись своєю фірмовою голлівудською посмішкою, фотографувалася з гостями церемонії та всіма бажаючими. Зірка, яка давно зареєстрована в Instagram, але не так часто викладає в мережу фото, на цей раз зробила виняток. Вона опублікувала фото разом з Джорджіо Армані, де вони обидва тримаються за руки і просто світяться від щастя. «Легенда. Джорджіо Армані». «Дві легенди...», – відповіли їй фоловери. До речі, актриса і модельєр давно дружать, і в сукнях від Armani актриса часто з'являється на світських івентах.

Нестаріюча &quot;Красуня&quot;: Джулія Робертс захопила ідеальною фігурою і молодістюНаомі стала "Модною іконою" (фото: instagram.com/britishfashioncouncil)

В числі інших знаменитостей, які відзначилися на розкішному івенті, були Розі Хантінгтон-Уайтлі, Ніколь Шерзінгер, Рита Ора, Ірина Шейк, Кейт Бланшетт, Наомі Кемпбелл і багато інших. До речі, чорна пантера отримала заповітний титул для всіх причетних до модної індустрії – Fashion Icon Award. На захід Наомі знову обрала вбрання, що підкресло бездоганну фігуру зірки – «голу» сукню.

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