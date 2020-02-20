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Нестандартный ход: Елена Зеленская в афро-косичках появилась на форуме против домашнего насилия

Lite » Мода 20.02.2020 - 16:08
Нестандартный ход: Елена Зеленская в афро-косичках появилась на форуме против домашнего насилия
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Одна деталь образа Зеленской привлекла особенное внимание

Первая леди Украины Елена Зеленская крайне редко делится обновлениями на своей официальной instagram-страничке. Зато с еще большим нетерпением поклонники семьи президента Украины ждут от его супруги новостей. В том числе, стильных новостей. Ведь Елена уже успела зарекомендовать себя в статусе одной из самых стильных жен глав государств нашей страны. При этом супруга Владимира Зеленского не боится время от времени применять на себе текущие модные тренды, а также тренды в прическах. Как это было во время одного из недавних ее светских выходов.

Так, сегодня, 20 февраля, в Киеве состоялся Международный форум "Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства”. Среди спикеров мероприятия присутствовали: Елена Зеленская, Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, Посол Канады в украине Лариса Галадза, Региональный директор UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Восточной Европе и Центральной Азии, Иен Мак-Фарлейн и Почетный Посол UNFPA Украины Мария Ефросинина.

Нестандартный ход: Елена Зеленская в афро-косичках появилась на форуме против домашнего насилия

Елена Зеленская на форуме "Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства” (фото: instagram.com/olenazelenska_official/)

На форуме были представлены результаты работы Украины на национальном и местном уровнях в направлении борьбы с домашним насилием. На форуме были также представлены лучшие практики межведомственного взаимодействия и реагирования на случаи домашнего насилия и налаживания комплекса сервисов в городах - Одессе, Харькове, Киеве, Мариуполе, Николаеве и Бердянске.

Сама же Елена Зеленская представила новую горячую линию по противодействию домашнему насилию - 1547.

“Четыре цифры, призванные спасти жизнь. Хочу, чтобы каждый из нас запомнил номер. Как 101, 102 или 103. 1547 - номер национальной горячей линии по противодействию домашнему насилию. По этому номеру каждый, кто страдает от домашнего насилия, может получить квалифицированную информационную, психологическую и правовую поддержку, а при необходимости - и экстренное реагирование полиции. Горячая линия работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины. От насилия не застрахован никто. Оно может случиться в любое время и с кем угодно. Поэтому просто запишите”, - оставила официальное обращение на своей instagram-страничке Зеленская.

Отдельного внимания, как обычно, заслуживает также образ первой леди Украины. Особенно - ее прическа.

Нестандартный ход: Елена Зеленская в афро-косичках появилась на форуме против домашнего насилия

Нестандартный ход: Елена Зеленская в афро-косичках появилась на форуме против домашнего насилия

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перед собравшимися гостями Елена выступила в классической черно-белой комбинации. Черная трапециевидная юбка длины миди сочетается с белоснежной достаточно объемной блузой. Талию очерчивает тонкий черный пояс. Следует присмотреться к такому деловому образу для офиса.

Из аксессуарам Елена отдала предпочтение неброским золотым сережкам. Макияж, как обычно, сделан с акцентом на глаза. А вот волосы первой леди с одной стороны уложены в крупные волны, а с другой - заплетены в мелкие афро-косички. Отметим, что мелкие косички - hair-тренд весны-лета 2020. И если стиль “афро” ассоциируется у многих с пляжем. То Зеленская на личном примере показала, как удачно такую прическу можно использовать для создания делового аутфита.

Напомним, ранее первая леди США Мелания Трамп подчеркнула идеальные формы в белом платье-футляре.

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