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Необычный принт и трендовые аксессуары: Кайли Дженнер показала, как составить идеальный образ

Lite » Мода 10.01.2020 - 21:21
Необычный принт и трендовые аксессуары: Кайли Дженнер показала, как составить идеальный образ
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда показала новый образ

Кайли Дженнер явно решила потеснить фешн-блогеров и признанных икон стиля среди знаменитостей. Девушка регулярно выкладывает в сеть свои образы на выход, а также необычные домашние луки. И если иногда она выглядит довольно экстравагантно, то порой ей удается создать действительно трендовый образ, который подчеркивает к тому же ее выдающиеся природные данные. В этот раз 22-летней красотке захотелось ярких весенних красок, а потому она сделала ставку на небесно-голубой.

Необычный принт и трендовые аксессуары: Кайли Дженнер показала, как составить идеальный образНеобычный принт и трендовые аксессуары: Кайли Дженнер показала, как составить идеальный образКайли примерила новый образ (фото: instagram.com/kyliejenner)

Благодаря длинному платью с модным принтом тай дай, она сумела сделать образ ярким и свежим. Длинные рукава, высокое горло и облегающий силуэт – такой силуэт явно выигрышный для Кайли. Дополнили образ крошеная сумочка – незаменимый аксессуар каждой уважающей себя it-girl, а также браслеты и серьги с драгоценными камнями. Волосы Кайли убрала в высокий хвост, макияж сделала выразительный – готово!

Необычный принт и трендовые аксессуары: Кайли Дженнер показала, как составить идеальный образКайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, на днях девушка пригласила поклонников в свою гардеробную. Среди множества сумочек и обуви она позирует в необычном красно-оранжевом комбинезоне, сшитом из полупрозрачной ткани. Такие эксперименты – не редкость для самой молодой миллиардерши в истории. Она любит удивлять к тому же и сменой прически. Недавно 22-летня звезда примерила новый оттенок, превратившись в блондинку. Правда, спустя несколько дней она уже предстала в привычном образе брюнетки, так что наверняка использовала парик.

Еще одна страсть Кайли – одинаковые наряды со своей дочерью Сторми. Мама и ее мини-копия, как называют девочку поклонники, в похожих образах смотрятся невероятно мило. Так что периодически красавица повторяет этот "фокус".

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Новости Украины Кайли Дженнер
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