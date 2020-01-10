Незвичайний принт і трендові аксесуари: Кайлі Дженнер показала, як скласти ідеальний образ

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка показала новий образ

Кайлі Дженнер явно вирішила потіснити фешн-блогерів і визнаних ікон стилю серед знаменитостей. Дівчина регулярно викладає в мережу свої образи на вихід, а також незвичайні домашні луки. І якщо іноді вона виглядає досить екстравагантно, то часом їй вдається створити дійсно трендовий образ, який підкреслює до того ж її видатні природні дані. Цього разу 22-річній красуні захотілося яскравих весняних фарб, а тому вона зробила ставку на небесно-блакитний.

Кайлі приміряла новий образ (фото: instagram.com/kyliejenner)

Завдяки сукні з модним принтом тай дай вона зуміла зробити образ яскравим і свіжим. Довгі рукава, високе горло і облягаючий силует – такий силует явно виграшний для Кайлі. Доповнили образ крошеная сумочка – незамінний аксесуар кожної поважаючої себе it-girl, а також браслети і сережки з дорогоцінним камінням. Волосся Кайлі прибрала у високий хвіст, макіяж зробила виразний – готово!

Кайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, днями дівчина запросила шанувальників у свою гардеробну. Серед безлічі сумочок і взуття вона позує в незвичайному червоно-помаранчевому комбінезоні, зшитому з напівпрозорої тканини. Такі експерименти – не рідкість для наймолодшої мільярдерки в історії. Вона любить дивувати до того ж і зміною зачіски. Нещодавно 22-річна зірка приміряла новий відтінок, перетворившись в блондинку. Правда, через кілька днів вона вже з'явилася в звичному образі брюнетки, так що напевно використовувала перуку.

Ще одна пристрасть Кайлі – однакові вбрання зі своєю дочкою Стормі. Мама і її міні-копія, як називають дівчинку шанувальники, в схожих образах виглядають неймовірно мило. Так що періодично красуня повторює цей "фокус".