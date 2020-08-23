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Назван главный тренд осени: блогеры уже сделали его must-have гардероба

Воскресенье 23 августа 2020 17:27
Назван главный тренд осени: блогеры уже сделали его must-have гардероба
Главный тренд осени 2020 (фото: instagram.com/clairerose)
Автор: Анна Киселева

Множество брендов уже выпустили осенние-зимние коллекции, учитывая главный осенний тренд

Главным трендом осени 2020 станут трикотажные жилеты, принадлежащие сугубо элитарному стилю преппи. Свой звездный камбэк они совершили еще в весеннем сезоне, однако в другом стиле. Теперь вязаные или трикотажные модели из школьных времен теперь стали must-have элементом гардероба не только учащихся, но и всех модниц.

В осенне-зимнем сезоне 2020/2021 на подиуме жилеты продемонстрировали Prada, Dior, Marc Jacobs, а также Lacoste, сделавшие их центральным предметом своей коллекции. Об этом пишет Vogue.ua.

Назван главный тренд осени: блогеры уже сделали его must-have гардероба

Назван главный тренд осени: блогеры уже сделали его must-have гардероба

Назван главный тренд осени: блогеры уже сделали его must-have гардероба

Жилеты Prada, Lacoste, Marc Jacobs (фото: vogue.ua)

Самой логичной и классической напарницей для трикотажного жилета станет рубашка – при чем в ход пойдут самые разные варианты: от тандема укороченной жилетки и атласной блузы, до "папиного" жилета и oversize-сорочки с рукавами-воланами.

Также streetstyle-активистки советуют носить однотонные жилеты с базовыми белыми футболками – такое сочетание выглядит нарядно и ему не нужен особый повод. Не стоит бояться и микса двух на первый взгляд несочетаемых принтов – в новом сезоне вновь в тренде модная философия mix & match, а значит этот стилистический прием поможет грамотно уравнять фактуры.

Главный тренд осени 2020 (фото: vogue.ua)

Ранее мы рассказывали о 5 главных модных трендах на осень 2020 от Андре Тана.

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