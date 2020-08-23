Названий головний тренд осені: блогери вже зробили його must-have гардероба

Головний тренд осені 2020 (фото: instagram.com/clairerose)

Безліч брендів вже випустили осінньо-зимові колекції, враховуючи головний осінній тренд

Головним трендом осені 2020 стануть трикотажні жилети, що належать до суто елітарного стилю преппі. Свій зірковий камбек вони скоїли ще у весняному сезоні, однак в іншому стилі. Тепер в'язані або трикотажні моделі зі шкільних часів тепер стали must-have елементом гардеробу не тільки учнів, а й усіх модниць.

В осінньо-зимовому сезоні 2020/2021 на подіумі жилети продемонстрували Prada, Dior, Marc Jacobs, а також Lacoste, які зробили їх центральним предметом своєї колекції. Про це пише Vogue.ua.

Жилети Prada, Lacoste, Marc Jacobs (фото: vogue.ua)

Найлогічнішою і класичною напарницею для трикотажного жилета стане сорочка - при чому в хід підуть найрізноманітніші варіанти: від тандему укороченої жилетки й атласної блузи, до "татового" жилета й oversize-сорочки з рукавами-воланами.

Також streetstyle-активістки радять носити однотонні жилети з базовими білими футболками - таке поєднання виглядає ошатно і йому не потрібен особливий привід. Не варто боятися і міксу двох, на перший погляд, непоєднуваних принтів - в новому сезоні знову в тренді модна філософія mix & match, а значить цей стилістичний прийом допоможе грамотно зрівняти фактури.

Головний тренд осені 2020 (фото: vogue.ua)

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