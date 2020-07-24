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Назад в 90-е: стилист рассказала, как носить один из главных трендов лета 2020

Пятница 24 июля 2020 15:33
Назад в 90-е: стилист рассказала, как носить один из главных трендов лета 2020
Иллюстративное фото (instagram.com/stylist_vinogradova)
Автор: Марина Настевич

Модный эксперт рассказала о нюансах при выборе такой футболки

Как известно, мода циклична, и иногда нечно новое и актуальное - на самом деле хорошо забытое старое. Так вышло и с одной из самых трендовых вещей лета 2020 - и нет, это не пижама, а футболка с подплечниками. Стилист-имиджмейкер Татьяна Виноградова рассказала на своей странице в Instagram, кому подойдет подобная вещь и как ее правильно носить.

Помните, в 90-х годах и ранее, все пиджаки, блузы и блузки были с таааааакими огромными подплечниками? Вот один в один именно такие - большие, чтобы сразу видно было, что это все-таки не плечи такие большие, а подплечники, и вернулись в моду.

Назад в 90-е: стилист рассказала, как носить один из главных трендов лета 2020

Возможно, большинство представительниц прекрасного пола, посмотрев на такую супермодную футболку, скорее скажет фи, чем вау. Однако в ней есть и немало плюсов!

Кому не зайдёт совсем? Девушкам с фигурой перевёрнутый треугольник и большой грудью категоричное нет.

Назад в 90-е: стилист рассказала, как носить один из главных трендов лета 2020

А вот невысоким девушкам - можно брать на заметку. Силуэт станет визуально стройнее.

Назад в 90-е: стилист рассказала, как носить один из главных трендов лета 2020

За счет того, что создается объем в плечах - руки кажутся стройнее, а обхват талии гораздо меньше. Неплохой трюк, которым очень любили пользоваться в 80-х. Только тогда в довесок шла химическая завивка волос.

Лучше смотрятся светлые варианты такой футболки. В идеале белая.

Назад в 90-е: стилист рассказала, как носить один из главных трендов лета 2020

Идеальное сочетание - белая футболка и голубые джинсы с яркой какой-нибудь малиновой или розовой обувью. Но и с любыми брюками на высокой талии тоже отличный вариант.

Назад в 90-е: стилист рассказала, как носить один из главных трендов лета 2020

Иллюстративное фото (instagram.com/stylist_vinogradova)

Ранее мы писали, что была названа самая модная вещь лета 2020.

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