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Назад в 90-ті: стиліст розповіла, як носити один з головних трендів літа 2020

П'ятниця 24 липня 2020 15:33
Назад в 90-ті: стиліст розповіла, як носити один з головних трендів літа 2020
Ілюстративне фото (instagram.com/stylist_vinogradova)
Автор: Марина Настевич

Модний експерт розповіла про нюанси при виборі такої футболки

Як відомо, мода циклічна, і іноді щось нове і актуальне - насправді добре забуте старе. Так вийшло і з однією з найбільш трендових речей літа 2020 - та ні, це не піжама, а футболка з підплічниками. Стиліст-іміджмейкер Тетяна Виноградова розповіла на своїй сторінці в Instagram, кому підійде подібна річ і як її правильно носити.

Пам'ятаєте, в 90-х роках і раніше, всі піджаки, сорочки і блузки були з таааааакими величезними підплічниками? Ось один в один саме такі великі, щоб відразу видно було, що це все-таки не плечі такі великі, а підплічники, і повернулися в моду.

Назад в 90-ті: стиліст розповіла, як носити один з головних трендів літа 2020

Можливо, більшість представниць прекрасної статі, подивившись на таку супермодну футболку, швидше скаже фі, ніж вау. Проте в ній є і чимало плюсів!

Кому не зайде зовсім? Дівчатам з фігурою перевернутий трикутник і великими грудьми категоричне ні.

Назад в 90-ті: стиліст розповіла, як носити один з головних трендів літа 2020

А ось невисоким дівчатам - можна брати на замітку. Силует стане візуально стрункішим.

Назад в 90-ті: стиліст розповіла, як носити один з головних трендів літа 2020

За рахунок того, що створюється обсяг в плечах - руки здаються стрункішими, а обхват талії набагато менше. Непоганий трюк, яким дуже любили користуватися в 80-х. Тільки тоді в доважок йшла хімічна завивка волосся.

Краще виглядають світлі варіанти такої футболки. В ідеалі біла.

Назад в 90-ті: стиліст розповіла, як носити один з головних трендів літа 2020

Ідеальне сполучення - біла футболка і блакитні джинси з яскравим яким-небудь малиновим або рожевим взуттям. Але і з будь-якими брюками на високій талії теж відмінний варіант.

Назад в 90-ті: стиліст розповіла, як носити один з головних трендів літа 2020

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist_vinogradova)

Раніше ми писали, що була названа наймодніша річ літа 2020.

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