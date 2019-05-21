Осторожно, горячо: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила точеной фигурой в роскошном нижнем белье

32-летняя супермодель представила линию нижнего белья M&S
Роузи Хантингтон-Уайтли уже давно является лицом Marks & Spencer. Также знаменитая британка участвует в разработке нижнего белья, одежды и парфюмов собственной линии Rosie for Autograph для бренда. На днях она представила очередную серию ярких работ – новая коллекция нижнего белья, которую создавала Роузи, вышла нежной, чувственной и стильной. Модель запостила кадры у себя в Instagram с эмоциональной подписью: "Так невероятно влюблена в мою новую летнюю коллекцию женского белья и пижам #RosieForAutograph. Ищите в магазинах и онлайн только @marksandspencer".
Роскошная модель в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/rosiehw)
Для съемки Роузи выбрала несколько различных комплектов белого, изумрудного, розового оттенков. Были и модели с ярким летним цветочным принтом. Образ Хантингтон-Уайтли на всех кадрах дополнила тонкая цепочка с практически невесомым кулоном, крупные серьги, идеальная укладка-волна, а также чувственный макияж с легкими smoky, накладными ресницами и сияющей кожей.
В новой кампании Роузи выступила содизайнером и моделью (фото: instagram.com/rosiehw)
Многочисленные поклонники высоко оценили новые комплекты и красоту модели.
Полной мерой продемонстрировать красоту новой коллекции помогла и безупречная фигура 32-летней супермодели. Девушка обожает спорт, занимается йогой, любит пешие прогулки и вообще – здоровый образ жизни. А потому возлюбленная Джейсона Стэтхема всегда находится в идеальной форме. К слову, во время беременности она также практически не набрала лишние килограммы, относительно быстро вернулась к прежнему весу и сразу же начала сниматься для рекламы купальников.
Супермодель обожает вдохновлять поклонников на стильные образы (фото: instagram.com/rosiehw)
К слову, Роузи обожает составлять разнообразные стильные образы и демонстрировать поклонников. В ее микроблоге целая серия вдохновляющих подборок.