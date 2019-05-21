Осторожно, горячо: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила точеной фигурой в роскошном нижнем белье

Роузи Хантингтон-Уайтли уже давно является лицом Marks & Spencer. Также знаменитая британка участвует в разработке нижнего белья, одежды и парфюмов собственной линии Rosie for Autograph для бренда. На днях она представила очередную серию ярких работ – новая коллекция нижнего белья, которую создавала Роузи, вышла нежной, чувственной и стильной. Модель запостила кадры у себя в Instagram с эмоциональной подписью: "Так невероятно влюблена в мою новую летнюю коллекцию женского белья и пижам #RosieForAutograph. Ищите в магазинах и онлайн только @marksandspencer".

Роскошная модель в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/rosiehw)

Для съемки Роузи выбрала несколько различных комплектов белого, изумрудного, розового оттенков. Были и модели с ярким летним цветочным принтом. Образ Хантингтон-Уайтли на всех кадрах дополнила тонкая цепочка с практически невесомым кулоном, крупные серьги, идеальная укладка-волна, а также чувственный макияж с легкими smoky, накладными ресницами и сияющей кожей.

В новой кампании Роузи выступила содизайнером и моделью (фото: instagram.com/rosiehw)

Многочисленные поклонники высоко оценили новые комплекты и красоту модели.

Какая красота!

В любви с тобой! Сейчас и навсегда!

Какая абсолютная богиня

Замечательно

Идеальна

Возвышенно

Ты такая горячая

Зеленый просто захватывает дух, потрясающе

Какой же Джейсон счастливчик!

Полной мерой продемонстрировать красоту новой коллекции помогла и безупречная фигура 32-летней супермодели. Девушка обожает спорт, занимается йогой, любит пешие прогулки и вообще – здоровый образ жизни. А потому возлюбленная Джейсона Стэтхема всегда находится в идеальной форме. К слову, во время беременности она также практически не набрала лишние килограммы, относительно быстро вернулась к прежнему весу и сразу же начала сниматься для рекламы купальников.



Супермодель обожает вдохновлять поклонников на стильные образы (фото: instagram.com/rosiehw)

К слову, Роузи обожает составлять разнообразные стильные образы и демонстрировать поклонников. В ее микроблоге целая серия вдохновляющих подборок.