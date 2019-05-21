Обережно, гаряче: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила витонченою фігурою в розкішній нижній білизні

Роузі Хантінгтон-Уайтлі вже давно є обличчям Marks & Spencer. Також знаменита британка бере участь у розробці нижньої білизни, одягу і парфумів власної лінії Rosie for Autograph для бренду. Днями вона представила чергову серію яскравих робіт – нова колекція нижньої білизни, яку створювала Роузі, вийшла ніжної, чуттєвої і стильною. Модель запостила кадри у себе в Instagram з емоційною підписом: "Так неймовірно закохана в мою нову літню колекцію жіночої білизни, піжам #RosieForAutograph. Шукайте в магазинах і онлайн тільки @marksandspencer".

Розкішна модель у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/rosiehw)

Для зйомки Роузі вибрала кілька різних комплектів білого, смарагдового, рожевого відтінків. Були і моделі з яскравим літнім квітковим принтом. Образ Хантінгтон-Уайтлі на всіх кадрах доповнив тонкий ланцюжок з практично невагомим кулоном, великі сережки, ідеальна укладка-хвиля, а також чуттєвий макіяж з легкими smoky, накладними віями і сяючою шкірою.

У новій кампанії Роузі виступила содизайнером і моделлю (фото: instagram.com/rosiehw)

Численні шанувальники високо оцінили нові комплекти і красу моделі.

Яка краса!

У коханні з тобою! Зараз і назавжди!

Яка абсолютна богиня

Чудово

Ідеальна

Піднесено

Ти така гаряча

Зелений просто захоплює дух, приголомшливо

Який же Джейсон щасливчик!

Повною мірою продемонструвати красу нової колекції допомогла і бездоганна фігура 32-річної супермоделі. Дівчина обожнює спорт, займається йогою, любить піші прогулянки і взагалі – здоровий спосіб життя. А тому кохана Джейсона Стетхема завжди знаходиться в ідеальній формі. До речі, під час вагітності вона також практично не набрала зайві кілограми, відносно швидко повернулася до колишньої ваги і відразу ж почала зніматися для реклами купальників.



Супермодель обожнює надихати шанувальників на стильні образи (фото: instagram.com/rosiehw)

До речі, Роузі обожнює складати різноманітні стильні образи і демонструвати шанувальникам. В її мікроблозі ціла серія надихаючих добірок.