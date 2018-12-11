Натуральне хутро, кислотний манікюр та інші антитренди 2019 року

Відео: (youtube.com/ТСН)

Відомий український стиліст Анна Лебідь розповіла від яких речей в шафі варто позбутися, а що стане головним трендом зими 2019 року. Про це пише ТСН.

Головний антитренд зими, на думку Ганни Лебідь, — плаття-светр з високими ботфортами. Правда, викидати речі не обов'язково носити такий светр можна з джинсами.

Колаж РБК-Україна

Другим важливим антитрендом, який видає писк минулому моди — комплекти шарфа і шапки, шапки з великою кількістю стеклярусу. Снуд теж потрібно заховати на найближчі кілька років, поки він знову не увійде в моду.

Дизайнер Катерина Іваненко зазначила, що більшість брендів відмовилися від використання натурального хутра і тепер модно носити лаконічні пуховики з синтетичних матеріалів.

Антитренди також торкнулися сферу б'юті-індустрії: манікюр зі стразами і неонові тони вийшли з моди.

Візажисти радять відмовитися від стрілок на очах, а також не намагатися повторити макіяж зірок. Крім того, важливим антитрендом є татуаж брів. На щастя модниць, з'явився новий тренд — кольорові стрілки на очах. Головне вибрати правильний колір, вважає візажист Олександра Голоуніна.

"Не потрібно робити з себе Кардашьян. Краще залишатися красивою, натуральною дівчиною", — вважає візажист.

Перукар радить відмовитися від фарбування в техніці белаяж, а віддати перевагу більш м'якому переходу. На заміну ідеальним зачіскам приходить неохайне плетіння, хаотичність і легкість.

Раніше ми писали, що яскравий б'юті-тренд підкорив Instagram.

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Відео: РБК-Україна