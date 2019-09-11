Не насмотреться! 53-летняя Сальма Хайек поразила молодостью и стройностью

Сальма Хайек, которой недавно исполнилось 53 года, не устает покорять сеть молодостью и свежестью. В честь своего праздника она показала соблазнительную фигуру в бикини, отметив, что "ей 53, и что теперь"? И действительно – возраст, похоже, никак не сказывается ни на активности звезды, которая посещает многочисленные телешоу и ивенты, ни уж тем более на ее внешности.

Сальма в новом образе (фото: instagram.com/salmahayek)

Несколько часов назад она опубликовала серию фото из Мексики. Красавица предстала в стильном образе. Она надела светло-голубой костюм – широкие, слегка расклешенные брюки и укороченный пиджак с цветной окантовкой и аппликацией в виде вишенки на груди, который подчеркнул ее стройную фигуру. Под жакетом красовалась ярко-красная шелковая блуза с бантом на шее. Такая игра оттенков сыграла на руку Сальме, сделав ее смуглую кожу и яркую внешность просто неотразимой.

Сальма выглядит просто восхитительно (фото: instagram.com/salmahayek)

В завершение образа Сальма сделала макияж с ярко-красными губами и выразительными глазами, а свои длинные роскошные волосы вытянула и уложила на прямой пробор. "Ты так прекрасна", "ты лучшая", "всегда классическая, прекрасная и элегантная", "женщина, ты просто вне возраста!" – не могут налюбоваться фанаты знаменитой актрисы. В сториз Сальма показала еще один образ – в черной кружевной блузе. Актриса с удовольствием фотографировалась с пришедшими на ивент и просто светилась от счастья.

Звезда на ужине (фото: instagram.com/salmahayek)

Как-то звезда призналась, что сохранять молодость и стройность ей достаточно легко – она просто наслаждается своим любимым делом и ни в чем себе не отказывает. При этом не забывая, разумеется, о качественном уходе, активности и соблюдении определенного режима. А вот в питании она придерживается философии 80/20 – предпочитает в основном полезное меню, но любит себя побаловать. Недавний пост только подтвердил эту позицию звезды. Она показала семейный ужин, где ест достаточно калорийные блюда и пьет колу.