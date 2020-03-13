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В образі "ув'язненого": Кайлі Дженнер викликала невдоволення в мережі несподівано стриманим вбранням

Lite » Мода 13.03.2020 - 22:32
В образі "ув'язненого": Кайлі Дженнер викликала невдоволення в мережі несподівано стриманим вбранням
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка здивувала несподіваним вбранням

Кайлі Дженнер – одна з найбільших любительок вбиратися. Причому зазвичай дівчина робить упор на спокусливі образи. У гардеробі красуні переважають облягаючі комбінезони, штани, міні-сукні, кроп-топи і скінні. З їх допомогою Кайлі завжди підкреслює свої форми, які стали її візитною карткою так само, як у її старшої сестри – Кім Кардашьян. Послідовувачі давно звикли до відвертих образів і кричущих спокусливим луків.

В образі &quot;ув'язненого&quot;: Кайлі Дженнер викликала невдоволення в мережі несподівано стриманим вбраннямВ образі &quot;ув'язненого&quot;: Кайлі Дженнер викликала невдоволення в мережі несподівано стриманим вбраннямКайлі в незвичному вбранні (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тим більш дивними для них стають фото, де на 22-річній знаменитості надіто багато одягу. Кілька годин тому наймолодша мільярдерка у світі показала саме такий аутфіт.

Зірка опублікувала фото, на якому позує у вбранні від Prada. Ансамбль склали широкі штани, довгий об'ємний жакет в горизонтальну смужку, чорний топ, а також незвичайної форми капелюшок з прозорим дашком. Завершують лук сірі кросівки і сумочка-косметичка. До речі, така модель – улюблена у ще однієї ікони стилю, британської моделі Роузі Хантінгтон-Уайтлі.

В образі &quot;ув'язненого&quot;: Кайлі Дженнер викликала невдоволення в мережі несподівано стриманим вбраннямЗазвичай зірка віддає перевагу більш відвертим вбранням (фото: instagram.com/kyliejenner)

Таке вбрання повністю приховало фігуру Кайлі, за яку половина фоловерыв її так обожнює. А тому образ в цей раз заслужив не тільки позитивні відгуки. Крім компліментів: «перша», «вау», «дуже стильно», вона отримала і досить різкі висловлювання. Судячи з усього, теледіва і бізнесвумен хотіла здатися діловою, так як написала: «Дні в штаб-квартирі». Вона сидить за столиком, на якому красуються глянцеві журнали з її інтерв'ю, зухвало закинувши на нього ноги. Але фолловери розцінили її як лук як досить дивний і той, що нагадує форму тюремних ув'язнених.

  • Чому вона виглядає, як ув'язнений в окружній в'язниці?
  • Я не хочу бути такою людиною, але вона виглядає так, ніби на ній форма ув'язнених. Я вважаю це вбрання образливим

В образі &quot;ув'язненого&quot;: Кайлі Дженнер викликала невдоволення в мережі несподівано стриманим вбраннямВ образі &quot;ув'язненого&quot;: Кайлі Дженнер викликала невдоволення в мережі несподівано стриманим вбранням

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/kyliejenner)

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