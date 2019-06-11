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Во всех нарядах хороша: Кейт Миддлтон отправилась в Камбрию в джинсах-скинни и куртке

Lite » Мода 11.06.2019 - 17:57
Во всех нарядах хороша: Кейт Миддлтон отправилась в Камбрию в джинсах-скинни и куртке
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Герцогиня Кембриджская показала новый стильный образ

Кейт Миддлтон отлично даются светские выходы. На каждом из них 37-летняя красавица блещет стильным нарядом, безупречными манерами и доброжелательностью, за которые ее обожает весь мир. Только за последние пару месяцев она показала массу женственных образов. Для фестиваля цветов Chelsea Flower Garden она выбрала платье с растительным орнаментом. Во время поездки в Блетчли-парк примерила милое платье в горошек с белыми манжетами и воротником. Ну и как не упомянуть официальный прием в Букингемском дворце, где Кейт предстала в роскошном белом платье от Alexander McQueen.

Во всех нарядах хороша: Кейт Миддлтон отправилась в Камбрию в джинсах-скинни и курткеВо всех нарядах хороша: Кейт Миддлтон отправилась в Камбрию в джинсах-скинни и курткеВо всех нарядах хороша: Кейт Миддлтон отправилась в Камбрию в джинсах-скинни и курткеКейт Миддлтон и принц Уильям в Камбрии (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Но не менее ей к лицу и простые практичные наряды, которыми она не пренебрегает даже в деловых поездках. Так, сегодня, 11 июня, Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в графство Камбрия на северо-западе Англии. Там у них запланирована серия встреч, посвященных развитию сельского хозяйства. Также супругам предстоит посетить овечью ферму. Для такого формата мероприятия герцогиня подобрала соответствующий ансамбль: приталенная куртка с карманами и поясом оттенка хаки, узкие черные джинсы и ботинки со шнуровкой. Под верхней одеждой также проглядывался свитер и блуза со стоячим воротником – по всей видимости, погода немного подвела членов королевской семьи. Дополнили образ легкий макияж в естественных тонах, а также лаконичная укладка: плетение и хвост.

Во всех нарядах хороша: Кейт Миддлтон отправилась в Камбрию в джинсах-скинни и курткеКейт обожает практичніе наряды (фото: twitter.com/KensingtonRoyal) 

К слову, вскоре Кэтрин наверняка порадует нас еще одним стильным нарядом. Так, на 12 июня у знаменитых супругов планируется гала-ужин от организации  Action on Addiction, которую Кейт Миддлтон взяла под патронаж.

Кстати, недавно в сети появились новости о возможном прибавлении в семье герцогов Кембриджских. Такие предположения вызвала страсть Кейт к свободным нарядам, а также высказывание , что она мечтает о четвертом ребенке. Эту же информацию подтвердил и источник королевской семьи. Но пока что сами Кейт и принц Уильям никак не комментируют данную информацию.    

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