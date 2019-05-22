Наоми Кэмпбелл – 49: секреты красоты и стройности супермодели

Советы по уходу за собой, которые стоит взять на заметку.
Наоми Кэмпбелл, отмечающая сегодня свой 49-й день рождения, на самом деле относится к женщинам вне возраста. Супермодель 90-х до сих пор активно снимается для глянца, демонстрирует новые коллекции, блистает на светских ивентах, меняет молодых бойфрендов, а еще – вдохновляет огромную армию поклонников следовать своему примеру в спорте и образе жизни. Глядя на ее безупречную фигуру и сияющий внешний вид, действительно хочется перенять пару секретов. Изучаем!
Наоми Кэмпбелл в свои 49 лет выглядит безупречно (фото: instagram.com/naomi)
Питание
По словам знаменитой красавицы, она никогда не сидела на диетах. Исключение составляют детокс-дни, которые она регулярно устраивает себе облегчить работу организму, очистить его и "обновиться". К тому же Наоми давно осознала важность правильного питания. Поэтому в рационе модели преобладают овощи, зеленые салаты и рыба (от мяса она давно отказалась) – с таким питанием потребность в жестких ограничениях отпадает. Как-то она призналась, что не может жить без смузи, зеленых соков и большого количества чистой воды. А вот от сахара старается держаться подальше. Правда, кусочек шоколада в порядке исключения все же может себе позволить.
Рацион модели в последнее время максимально простой, с преобладанием овощей и зеленых соков (фото: instagram.com/naomi)
Спорт
Все, кто подписан на Instagram Наоми, знают, что значит для нее спорт. Не проходит и дня, чтобы она не занималась каким-либо видом физической нагрузки, и недели, чтобы она не выложила в сеть очередной вдохновляющий ролик из зала. Помимо фитнеса, она обожает пилатес, йогу и даже танцы. Результат – идеальная фигура, подтянутые мышцы, а еще – оптимизм и бешеная энергичность. Такими данными сегодня может похвастаться не всякая молодая модель.
Уход за кожей
Гладкая кожа без единого намека на увядание, идеальный овал лица, сияющая улыбка… Внешний вид модели заставляет всерьез задуматься, на самом ли деле это та самая Наоми, которая в 1991 году, по версии журнала People, была названа одной из 50 красивейших женщин мира. Сегодня она, безусловно, по-прежнему достойна этого титула.
Секреты ухода она спокойно рассказывает в многочисленных интервью. Это качественное увлажнение, питание и мягкое очищение кожи, применение масок, сывороток, для тела – регулярный скраб и крем. А еще посещение любимого косметолога. В общем, ничего необычного, главное – регулярность.