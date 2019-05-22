Наомі Кемпбелл – 49: секрети краси і стрункості супермоделі

Поради по догляду за собою, які варто взяти на замітку.
Наомі Кемпбелл, що відзначає сьогодні свій 49-й день народження, насправді ставиться до жінок поза віком. Супермодель 90-х досі активно знімається для глянцю, демонструє нові колекції, блищить на світських івентах, змінює молодих бойфрендів, а ще – надихає величезну армію шанувальників наслідувати її у спорті і способі життя. Дивлячись на бездоганну фігуру і сяючий зовнішній вигляд Наомі, дійсно хочеться перейняти пару секретів. Вивчаємо!
Наомі Кемпбелл у свої 49 років виглядає бездоганно (фото: instagram.com/naomi)
Харчування
За словами знаменитої красуні, вона ніколи не сиділа на дієтах. Виняток становлять детокс-дні, які вона регулярно влаштовує собі. щоб полегшити роботу організму, очистити його і "оновитися". До того ж Наомі давно усвідомила важливість правильного харчування. Тому в раціоні моделі переважають овочі, зелені салати і риба (від м'яса вона давно відмовилася) – з таким харчуванням потреба в жорстких обмеженнях відпадає. Якось вона зізналася, що не може жити без смузі, зелених соків і великої кількості чистої води. А ось від цукру намагається триматися подалі. Правда, шматочок шоколаду в порядку виключення все ж може собі дозволити.
Раціон моделі останнім часом максимально простий, з переважанням овочів і зелених соків (фото: instagram.com/naomi)
Спорт
Всі, хто підписаний на Instagram Наомі, знають, що значить для неї спорт. Не проходить і дня, щоб вона не займалася якимось видом фізичного навантаження, і тижня, щоб вона не виклала в мережу черговий надихаючий ролик із залу. Крім фітнесу, вона обожнює пілатес, йогу і навіть танці. Результат – ідеальна фігура, підтягнуті м'язи, а ще – оптимізм і скажена енергійність. Такими даними сьогодні може похвалитися не кожна молода модель.
Догляд за шкірою
Гладка шкіра без єдиного натяку на в'янення, ідеальний овал обличчя, сяюча посмішка... Зовнішній вигляд моделі змушує серйозно задуматися, чи насправді це та сама Наомі, яка в 1991 році, за версією журналу People, була названа однією з 50 найкрасивіших жінок світу. Сьогодні вона, безумовно, як і раніше гідна цього титулу.
Секрети догляду вона спокійно розповідає в численних інтерв'ю. Це якісне зволоження, живлення і м'яке очищення шкіри, застосування масок, сироваток, для тіла – регулярний скраб і крем. А ще відвідування улюбленого косметолога. Загалом, нічого незвичайного, головне – регулярність.