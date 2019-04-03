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Без нічого: розкішна Ірина Шейк демонструє улюблені літні речі

Lite » Мода 03.04.2019 - 12:41
Без нічого: розкішна Ірина Шейк демонструє улюблені літні речі
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Беремо на замітку предмети гардероба супермоделі

33-річна Ірина Шейк останнім часом радує підписників безліччю стильних образів. Чого варті тільки кадри з останньої зйомки супермоделі для Vogue Brazil. Також вона не забуває показувати речі з нової колекції New Silk від італійського бренду Intimissimi, обличчям якого вона є. Причому вона любить демонструвати як нижню білизну, так і предмети гардеробу, які можуть скласти стильний стритстайл-образ.

Приміром, днями вона запостила фото з прогулянки, підписавши: "Мої весняні предмети першої необхідності". Хоча потрібно визнати, що образ вийшов більше літнім. На Ірині - короткі чорні шорти-велосипедки (до речі, ця модель вважається мастхэвом літа 2019) і вільна шовкова біла сорочка. Доповнили ансамбль відкриті босоніжки на низькому ходу, великі чорні сонцезахисні окуляри, а також маленька зелена сумочка від французького бренду The Kooples, дизайн якої вона розробляла самостійно.

Ірина Шейк

Стильна Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

"найкрасивіша", "Просто ідеально", "Моя королева", "Красуня", "Дуже люблю тебе", "Дуже красиво і елегантно", "Вау, дуже-дуже круто!", "О, велосипедки", "Ці ноги найкрасивіші у світі", "Яка ж ви класна", "Сподіваюся, всі зрозуміли, як треба велосипедки носити", "Люблю твій природний стиль, Ірина", "Боже мій, яка ж ви прекрасна!!", – оцінили образ, а заодно і зовнішність Ірини в цілому захоплені підписники. 

Ірина Шейк в новому рекламному кампейне Intimissimi

Ірина Шейк в новому рекламному кампейне Intimissimi

До речі, цей же кадр Ірина запостила у себе в сторіз, давши посилання на сорочку, завдяки чому річ миттєво розкупили. Тепер затяті шанувальники стилю Ірини можуть шукати її тільки в магазинах марки. Ось що значить вдала співпраця!

До речі, останнім часом популярна модель встигла підписати масу контрактів, рекламуючи не тільки люксові бренди, але і мас-маркет. Можливо, за це її і люблять численні фолловери, кількість яких збільшується з кожним днем.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк знялася в новій рекламній кампанії Marc Jacobs Beauty.

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Новини України стильмодельІрина Шейк
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