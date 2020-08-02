Как надольше продлить жизнь вещей в гардеробе: стилист поделилась хитростями

Как сохранить свои вещи в хорошем состоянии подольше? Вопреки всеобщему мнению, чаще всего свои вещи мы не занашиваем, а застирываем и заглаживаем до потери пульса. О том, как этого избежать и продлить жизнь любимому наряду рассказала стилист Анна Ивахненко на странице в Instagram.

Простые, но эффективные топ-10 хитростей помогут правильно ухаживать за вещами без ухудшения их вешнего вида на радость хозяйке.

Читайте бирку. Кажется, что проще и логичнее совета не существует, но об это часто забывают.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Используйте деликатную или ручную стирку. Исключение могут составлять постельное, полотенца.

Используйте мешочки для стирки. Джинсы нужно стирать вывернутыми наизнанку, а вот нижнее белье лучше стирать руками.

Вместо стирального порошка выбирете жидкие средства. Порошок очень плохо растворяется в прохладной воде, остается на одежде. В связи с этим вещи имеют "вафельный" вид, на черном остаются разводы. Используйте нужное количество моющего.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чаще всего изделие портится не от режима стирки, а от оборотов центрифуги. Минимальные обороты, или вовсе без. Это особенно важно для трикотажа.

Устраивайте чистку своей стиральной машины, многие об этом забывают. Можно использовать Калгон, согласно инструкции. Или вот народное средство: 2 л уксуса на пустую машинку, при самой длинной программе, 1 раз в три месяца.

По возможности одежду лучше сушить на плечиках. Исключение – вязка. Трикотаж нужно сушить на полу, в выровнянном виде, предварительно отжав в полотенце.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не пересушивайте вещи, от этого они становятся дубовыми, а волокно - хрупким.

Отпариватель - это 4 в 1. Убрать посторонний запах, освежить изделие, убрать легкие загрязнения, отутюжить. Большой агрегат или маленький ручной? Читайте отзывы.

Трюк: повесьте вещи в ванной и откройте горячий душ. Горячий пар поможет привести изделие в порядок. Может пригодиться на отдыхе.

Трикотаж нужно хранить в сложенном виде на полках, остальное на отдельных вешалках, соответствующего размера. Для пиджаков - толстые плечики, футболкам – тонкие. Отдельные вешалки помогают не только визуализации своего гардероба, но и предотвращают деформацию вещей, когда они висят друг на друге.

Напомним, что ранее стилист Настя Ерасова научила стильно комбинировать белую футболку.