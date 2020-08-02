ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Как надольше продлить жизнь вещей в гардеробе: стилист поделилась хитростями

Воскресенье 02 августа 2020 15:19
Как надольше продлить жизнь вещей в гардеробе: стилист поделилась хитростями
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Стилист назвала топ-10 правил ухода за одеждой

Как сохранить свои вещи в хорошем состоянии подольше? Вопреки всеобщему мнению, чаще всего свои вещи мы не занашиваем, а застирываем и заглаживаем до потери пульса. О том, как этого избежать и продлить жизнь любимому наряду рассказала стилист Анна Ивахненко на странице в Instagram.

Простые, но эффективные топ-10 хитростей помогут правильно ухаживать за вещами без ухудшения их вешнего вида на радость хозяйке.

Читайте бирку. Кажется, что проще и логичнее совета не существует, но об это часто забывают.

Как надольше продлить жизнь вещей в гардеробе: стилист поделилась хитростями

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Используйте деликатную или ручную стирку. Исключение могут составлять постельное, полотенца.

Используйте мешочки для стирки. Джинсы нужно стирать вывернутыми наизнанку, а вот нижнее белье лучше стирать руками.

Вместо стирального порошка выбирете жидкие средства. Порошок очень плохо растворяется в прохладной воде, остается на одежде. В связи с этим вещи имеют "вафельный" вид, на черном остаются разводы. Используйте нужное количество моющего.

Как надольше продлить жизнь вещей в гардеробе: стилист поделилась хитростями

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чаще всего изделие портится не от режима стирки, а от оборотов центрифуги. Минимальные обороты, или вовсе без. Это особенно важно для трикотажа.

Устраивайте чистку своей стиральной машины, многие об этом забывают. Можно использовать Калгон, согласно инструкции. Или вот народное средство: 2 л уксуса на пустую машинку, при самой длинной программе, 1 раз в три месяца.

По возможности одежду лучше сушить на плечиках. Исключение – вязка. Трикотаж нужно сушить на полу, в выровнянном виде, предварительно отжав в полотенце.

Как надольше продлить жизнь вещей в гардеробе: стилист поделилась хитростями

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не пересушивайте вещи, от этого они становятся дубовыми, а волокно - хрупким.

Отпариватель - это 4 в 1. Убрать посторонний запах, освежить изделие, убрать легкие загрязнения, отутюжить. Большой агрегат или маленький ручной? Читайте отзывы.

Трюк: повесьте вещи в ванной и откройте горячий душ. Горячий пар поможет привести изделие в порядок. Может пригодиться на отдыхе.

Трикотаж нужно хранить в сложенном виде на полках, остальное на отдельных вешалках, соответствующего размера. Для пиджаков - толстые плечики, футболкам – тонкие. Отдельные вешалки помогают не только визуализации своего гардероба, но и предотвращают деформацию вещей, когда они висят друг на друге.

Напомним, что ранее стилист Настя Ерасова научила стильно комбинировать белую футболку.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины стилистмода
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь